Detenido en Segovia un hombre buscado en Bulgaria con una orden europea de detención

La Guardia Civil ha detenido en El Espinar (Segovia) a un hombre de 47 años, residente en Barcelona, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria por delitos contra el patrimonio.

Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, la intervención se produjo el pasado 18 de agosto durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en el que se identificó a los ocupantes de un vehículo en el que viajaban tres personas de nacionalidad extranjera.

En el momento de la identificación, el hombre presentó un documento de identidad aparentemente válido, aunque los agentes comprobaron una incongruencia al cotejar sus datos con las bases policiales, donde figuraba la requisitoria internacional en vigor.

Trasladado a dependencias oficiales, un análisis documental y una reseña dactilar confirmaron que se trataba de la persona buscada por Bulgaria, donde se enfrenta a penas de hasta quince años de prisión por un delito grave contra el patrimonio.

El detenido, que ya había sido arrestado en el mismo acuartelamiento segoviano en 2008 y contaba con un amplio historial delictivo por hechos similares, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en materia de cooperación judicial internacional y extradiciones en el ámbito europeo.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la posible vinculación de este caso con delitos de falsedad documental, habituales en organizaciones criminales procedentes del Este de Europa especializadas en el uso de documentación falsificada.