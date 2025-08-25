El Ayuntamiento de Valladolid avanza en la gestión del suelo municipal con nuevas adjudicaciones y licitaciones

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde hoy a varios expedientes de enajenación de suelo municipal, en el marco de la política de optimización del Patrimonio Municipal del Suelo.

En primer lugar, se ha adjudicado la parcela municipal PR04, situada en la calle Montes Torozos nº 8, con edificación existente en la misma. La licitación ha recaído en la oferta económicamente más ventajosa, por un importe final de 256.005 euros más IVA.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha declarado desierta la licitación para la enajenación de las parcelas PR02 y PR03, también situadas en la calle Montes Torozos, valoradas en 721.368 euros y 272.212 euros, respectivamente.

Por otro lado, se ha aprobado la tasación de la parcela 5-1 en el Sector 42 ‘El Peral’, con un valor de 1.833.763,50 euros. Esta parcela se incorporará de inmediato a un procedimiento abierto de licitación con varios criterios de adjudicación.

Finalmente, se ha dado el visto bueno a la tasación y próxima licitación de la parcela municipal situada en la Carretera de Fuensaldaña nº 33, valorada en 10.548 euros, que se pondrá a la venta mediante procedimiento abierto con el precio como único criterio de adjudicación.