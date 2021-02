Cultura financiera para los jóvenes

España no es un país en el que sus habitantes tengan elevada cultura financiera, de hecho suele ser esta una cuestión que no está en las prioridades de los españoles, quizás tampoco porque no se promueve lo suficiente ni se enseña tampoco en las escuelas y centros educativos.

Si bien, desde Caixabank quieren revertir esta situación y, desde hace cuatro años, cuentan con un programa titulado “Finanzas para jóvenes”, que este año por la pandemia se va a desarrollar de forma online, que está teniendo una gran acogida y está poniendo de relieve que sí que hay interés entre la población juvenil.

Además, son voluntarios de CaixaBank en Castilla y León los que participan en esta iniciativa que este año ayudará a 228 estudiantes a administrar su economía y a adquirir conocimientos básicos sobre finanzas. El objetivo de estas sesiones, que se realizan en colaboración con el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y la Consejería de Educación, es contribuir a que los estudiantes sean conscientes de la importancia del ahorro, sepan gestionar los ingresos y gastos, y puedan mejorar su economía personal.

Desde el mes de noviembre, 26 centros e institutos de Castilla y León participan en este programa, que aspira a transmitir a los jóvenes conceptos básicos sobre educación financiera, para que puedan adquirir herramientas y pautas básicas en la gestión del presupuesto personal, según informan fuentes de la entidad.

Debido a las restricciones causadas por la pandemia de la covid, los talleres se desarrollarán de forma online, con materiales y contenidos totalmente adaptados a los beneficiarios, y al formato virtual de las sesiones. Durante este curso académico se realizarán 107 talleres, que está previsto que lleguen a 544 estudiantes. Hasta la fecha se han impartido 25 sesiones de educación financiera.

Talleres sobre finanzas de Caixabank en los centros educativos

Claves financieras para los jóvenes

A lo largo de todo el programa, se tratarán cuatro modalidades que profundizan en los conceptos clave para una buena gestión de las finanzas personales y familiares:

-La administración del dinero a través del presupuesto personal - La prevención en el endeudamiento -Cómo hacer una inversión inteligente -La planificación financiera para el futuro.

También se mantiene el concurso de infografías, creado en la última edición, para potenciar la creatividad, la innovación y el diseño en el ámbito de la educación financiera. La iniciativa ha permitido reforzar con éxito los contenidos de los talleres y ha resultado de utilidad a los docentes para seguir continuar formando y motivando a sus alumnos.

La Acción Social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de CaixaBank, además del apoyo a la distribución de ayudas económicas de la Fundación. En 2020, la iniciativa cumplió su decimoquinto aniversario de labor solidaria. En total, en el último año, alrededor de 4.600 personas comprometidas han formado parte del voluntariado activo de CaixaBank, participando en más de 4.250 actividades solidarias.

Asimismo, CaixaBank organiza la Semana Social, en la que se movilizan decenas de miles de voluntarios. Gracias a todos ellos, se ha contribuido a ayudar a más de 133.000 personas vulnerables en todo el país en materia de educación financiera e inserción laboral, salud, pobreza infantil y otras. Acción Social de CaixaBank y la Fundación “la Caixa” han organizado una campaña de recogida de fondos para ayudar a los bancos de alimentos, desbordados por la crisis del coronavirus, que ha superado los 3,2 millones de euros