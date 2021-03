Francisco Vázquez: “La verdadera moción de censura se la van a hacer Javier Izquierdo y Óscar Puente a Tudanca

Con «total tranquilidad» y «sabiendo que «estamos realizando la labor que corresponde a un Gobierno y dando respuesta a lo que requieren los ciudadanos». Así responde a LA RAZÓN el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ante el aviso del PSOE de presentar una moción de censura para desbancar a Alfonso Fernández Mañueco de la presidencia de la Junta.

- ¿Cómo califica esa amenaza de moción de censura de la que tanto habla la oposición?

- Después de volver a escuchar, una y otra vez las declaraciones de los responsables socialistas, a mí me suena cada vez más a un chiste de José Mota, el de «hoy no, mañaaaaaaaana». Y es que las declaraciones de los dirigentes del PP y de Ciudadanos, que son los que sustentan el Gobierno de Castilla y León, demuestran que es un brindis al sol del PSOE, para tapar otras cuestiones internas, porque la verdadera moción de censura se la van a hacer el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo; y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Y para tapar esas cuestiones se han inventado esta situación. Por eso este globo sonda no nos preocupa. Además nunca he visto que un grupo se haga una moción a sí mismo. Pero lo que no puede ser es que quieran jugar con los castellanos y leoneses a un juego macabro que no entienden ni sus propios compañeros socialistas de otras Comunidades Autónomas.

Entrevista de LA RAZÓN al secretario regional del PP, Francisco Vázquez

- ¿Han hablado con los dirigentes de Cs?

- Es lo primero que hemos hecho y están estupefactos con este globo sonda. Nos aseguran que el PSOE no les ha mandado ninguna solicitud de moción de censura. Incluso sus líderes políticos como Inés Arrimadas han dicho que los pactos están para cumplirse. Claro esto los socialistas no lo entienden porque no están acostumbrados a cumplir lo que firman. Les da lo mismo firmar lo que sea, incluso un cheque en blanco, para gobernar, pero después no cumplen lo que firman.

- ¿Es la moción de censura el último recurso para que Luis Tudanca pueda ser presidente de Castilla y León?

- Todo es una cuestión de sillones, y más en este caso en el que los socialistas vuelven a desparramar su crisis interna para que la paguen los demás. Esto es una cuestión suya, y puedo decir que está orquestada dentro del propio PSOE para perjudicar al secretario general socialista de Castilla y León.

- ¿Perjudica esto a la Junta?

- No. La Junta está a lo que tiene que estar, a salvar vida, algo a lo que no contribuye mucho la oposición. Además el Gobierno de Fernández Mañueco está en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones, que son ejes fundamentales para paliar la situación que vivimos. Por eso no hay nada que pueda desviar la atención y el objetivo del Ejecutivo autonómico. Otros como no tienen otra cosa que hacer, como dice el refrán «cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas», como es el caso del PSOE que ha decidido no ayudar, está intentando desviar la atención.

- ¿Los castellanos y leoneses entenderían en estos momentos una moción de censura?

- Los ciudadanos no están pensando en mociones de censura, a pesar de haber escuchado barbaridades del tipo que esta petición es un clamor en la calle. Los ciudadanos en lo primero que piensan es en salvar su vida, después en salvar la vida de sus familiares, así como en salvar la economía y por último en superar la situación social en la que por desgracia nos ha metido por tercera vez un Gobierno socialista, porque se están acrecentando las colas del paro, como nos tienen acostumbrados los gobiernos del PSOE; y también, y lo que es peor, están aumentando las colas del hambre. Por lo tanto si las recetas que vienen a implantar los socialistas son el paro, la ruina y la crisis social, los ciudadanos no están por la labor.

- ¿Cómo valora la actuación del Gobierno de España ante la pandemia?

- No ha habido un Ejecutivo más leal que el de Castilla y León con el Gobierno central, hasta llegar al punto que tuvo que hacer algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hizo ,-en clara alusión al adelanto al toque de queda a las 20 horas-, y se ha encontrado a un presidente que no quieren ir al Parlamento a dar explicaciones, se les está pegando algo de sus socios, porque es inverosímil que un Estado de Alarma dure seis meses. Por eso la actitud del Gobierno de España es de inacción porque es incapaz de dar respuesta a las reinvindicaciones de las Comunidades Autónomas.

- Y ahora están en juego los fondos Next Generation...

- Y el Gobierno de España sigue castigando a Castilla y León, como ya lo hizo con los presupuestos para 2021, porque a nuestra Comunidad le corresponde mucho más de los asignado de estos fondos europeos, y más cuando son clave para la recuperación económica. Me da envidia que en otros países haya hasta Premios Nobel en las comisiones para repartir las ayudas, y aquí el Ejecutivo lo hace una forma sectaria, lo que me da mucho miedo.

- ¿Cómo afrontan los Congresos Provinciales del PP?

- Sabíamos que este año era el de los Congresos Provinciales. Ya están convocados dos, el de Ávila y Valladolid, y se espera que después de Semana Santa se lleven a cabo el resto. Lo que ya se ha conseguido es algo que hace cuatro no se logró, y es que haya una candidatura que unifique a todo el partido, ya que una de las prioridades del presidente Alfonso Fernández Mañueco es integrar dentro del partido a todo el mundo. El de Valladolid se ha retrasado por el problema sanitario de su actual presidente, Jesús Julio Carnero, al cual le mando un fuerte abrazo, pero cuando se celebre se verá que ya no existe desunión, y espero que suceda lo mismo con el resto de provincias, a través de un diálogo previo y con candidaturas de integración, porque el PP de Castilla y León está más unido que nunca y porque lo que quiere el electorado es que estemos unidos.