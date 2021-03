Diez claves de la moción de censura en Castilla y León

Castilla y León debate en estos momentos su futuro. Lo hace a través de una moción de censura que ha presentado el PSOE para desalojar al Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos que preside Fernández Mañueco, con pocos visos de prosperar

Diez son las claves que mueven en esta iniciativa y su futuro:

1- La primera y más importante es que el candidato socialista, Luis Tudanca, carece de los apoyos necesarios para poder sacar la moción adelante.

2- Por Ávila ha decidido abstenerse. El procurador del partido abulense, Pedro Pascual, ha confirmado que su voto será una abstención por lo que de no haber ninguna marcha nueva en Ciudadanos la moción está condenada al fracaso.

3- La Unión del Pueblo Leonés deja entrever que tampoco apoyará la moción de censura. El procurador leonesista Luis Mariano Santos, durante su intervención, se ha mostrado partidario de un cambio de Gobierno, aunque luego ha matizado que el PSOE de Tudanca no es el adecuado para liderarlo por no defender las aspiraciones de los leoneses de tener una autonomía leonesa. También ha discrepado sobre la oportunidad de esta iniciativa, que considera que se ha presentado en un momento que no debía haberse hecho por la pandemia y además considera que estratégicamente tampoco era el momento. No ha confirmado si votará en contra o se abstendrá pero por sus palabras se deduce que el PSOE no contará con el apoyo de la UPL en esta moción.

4- Vox ratifica su voto en contra de la moción de censura. Fátima Pinacho la procuradora de la formación que lidera Santiago Abascal, en su intervención ha confirmado que no apoyarán la iniciativa pero ha pedido la dimisión de Fernández Mañueco o que convoque elecciones si la iniciativa no sale adelante.

5- Podemos anuncia que sus dos procuradores, Pablo Fernández y Laura Domínguez, apoyarán la moción de censura para acabar con un Gobierno “corrupto”, por higiene democrática, por la despoblación, por la reversión de los servicios públicos y el feminismo y el cambio del modelo productivo, y por un futuro para esta tierra. “Tudanca, tiene nuestro apoyo para esta moción”, ha dicho Fernández.

6_ María Montero, procuradora de Cs que se ha marchado del Grupo ha comunicado a sus ex compañeros que se abstendrá también en la votación, aunque desde Ciudadanos muestran cautela y quieren ser prudentes al respecto puesto que no se fían de ella ya.

7- Partido Popular y Ciudadanos han perdido la mayoría en el Parlamento autonómico. La fuga el pasado viernes de María Montero, procuradora de Ciudadanos por Salamanca, al Grupo Mixto como no adscrita ha abierto un hilo de esperanza a los socialistas y sembrado el pánico durante este fin de semana en el PP, pero también ha provocado que los populares y “naranjas” hayan perdido la mayoría absoluta en la Cámara establecida en 41 escaños.

Ahora suman 40 (29 del PP y once de Cs) por lo que dependen de al menos el apoyo o la abstención de alguna de las otras formaciones que componen el hemiciclo para mantener el Gobierno suponiendo que no haya más fugas en Cs. Al respecto, cabe señalar que el diputado de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, que no está presente en las Cortes ya que acaba de recuperarse del coronavirus, ha votado de forma telemática que no apoyará la moción de censura.

8- El PSOE apela a las conciencias y a la ética y el compromiso de los 81 procuradores, a quienes ha pedido que reflexionen y que se escuchen a sí mismos. Y el Tudanca pide el apoyo a la cámara autonómica para dar ilusión y esperanza a la Comunidad, por poner en marcha un nuevo rumbo con nuevas políticas, por un Gobierno que no de ninguna batalla por perdida y que lleve al debate nacional la voz de la España vaciada. Anuncia once leyes si gobierna y se dirige a los defraudados: “No os rindáis, porque nosotros no lo haremos”.

9- El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , se muestra convencido de que la iniciativa no prosperará y avanza al candidato socialista que va a recibir una bofetada de honradez, dignidad y lealtad. El jefe del Ejecutivo regional ha acusado a Tudanca de querer gobernar con tránsfugas y le ha acusado por ello de alentar el transfuguismo y de ser un títere de Pedro Sánchez.

También le ha augurado su pronto final por parte de sus compañeros de partido, y ha pedido a la Cámara que no apoyen la moción para poder culminar el proceso de transformación que ha iniciado la Comunidad hace dos años de la mano del Gobierno de PP y Cs en un pacto por la gobernabilidad, que ha asegurado que se ha cumplido el 80 por ciento de lo firmado.

10- Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y de Ciudadanos, ha pedido a los suyos que voten no a la iniciativa por el bien de Castilla y León, pero también por el futuro del propio partido naranja. “La gente quiere estabilidad, seriedad y resultados”, y este Gobierno lo ofrece, afirmaba, mientras defendía el “noble” ejercicio de la política en la que hay que mancharse grasa pero por la gente y no por intereses partidistas.