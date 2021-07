“No queremos otro Plan E”

Coronavirus

Apostar por la colaboración público-privada para llevar a cabo proyectos que ayuden a dinamizar la economía de la provincia; crear empleo; avanzar en la transformación verde y digital; mejorar la cohesión social y territorial; y que los Fondos lleguen también a Ayuntamientos y Diputaciones “porque son las que mejor conocen las necesidades de los ciudadanos en cada uno de sus territorios.

Estas son las propuestas que ha lanzado este jueves el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para salir cuanto antes de esta crisis sanitaria del coronavirus. “No queremos un nuevo Plan E sino hacer que nuestra economía y nuestra sociedad sea más sostenible y resiliente, que esté mejor preparada para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital. Pero ayuntamientos y diputaciones no podemos quedar al margen, porque somos parte esencial del Estado”, advertía.

Íscar se expresaba de esta forma en la localidad vallisoletana de Peñafiel donde la Diputación de Valladolid y la patronal CEOE han organizado un encuentro empresarial dentro del ”Proyecto Digitalízate” para abordar las oportunidades que ofrecen los Fondos Europeos para acelerar los procesos de transformación digital de las empresas y mejorar su eficiencia, siendo esta transformación digital uno de los grandes pilares del fondo Next Generation de la Unión Europea, y materia a la que España destinará el 33 por ciento.

Un encuentro en el que han participado también el presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi y la Presidenta de CEOE en Valladolid, Ángela de Miguel, además del Director de Digitalización, Cesar Maurín, el Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos, Luis Socias y el Jefe de la Oficina de Proyectos Estratégicos, Gonzalo Arana.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, resaltaba la importancia de los fondos europeos Next Generation EU, como vía para poder impulsar de forma decidida la digitalización, la sostenibilidad y la formación. Concretamente, apuntaba que el proceso de digitalización tiene un carácter absolutamente transversal, “porque afecta a todos los sectores y ámbitos de la sociedad”, desde los ciudadanos, hasta las Administraciones Públicas, pasando por supuesto por las empresas”. Y explicaba que desde CEOE se está trabajando para acercar los fondos europeos Next Generation al tejido empresarial a través de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE.

“Avanzamos hacia un futuro más tecnológico y sostenible, lleno de retos y oportunidades, en el que nuestra capacidad para incorporarnos a este proceso de renovación resultará absolutamente necesario “, destacaba.

El Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos, Luis Socías, aseguraba que el sector empresarial es el principal generador de inversión y empleo, por lo que debe desempeñar un papel fundamental en la transformación de nuestro país hacia una economía competitiva, resiliente y sostenible, capaz de generar empleo de calidad y riqueza en el nuevo entorno.

Por ello, animaba a las empresas a trabajar intensamente en la definición de proyectos de inversión de cara a ser presentados a las convocatorias que comienza a publicar el Sector Público, y en conocer el funcionamiento del Sector Público y, sobre todo, los instrumentos de canalización de los fondos y las convocatorias de ayudas en todas sus dimensiones: bases reguladoras, gastos subvencionables, formato de propuestas o justificación.

Desde la CEOE apuntan que en torno a la mitad de los fondos sean ejecutados por la Comunidades Autónomas, un 45 por ciento por la Administración General del Estado a través de los diferentes Ministerios y sus agencias, y un cinco por ciento por las entidades local. Por este motivo, Gonzalo Arana, Jefe de la Oficina de Proyectos Estratégicos de CEOE, aseguraba que es fundamental acelerar el trabajo entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, en el marco de las conferencias sectoriales. “El éxito de estos fondos dependerá de un equilibrio entre, por un lado, la ejecución de proyectos transformadores liderados por grandes empresas y, por otro lado, la participación de las pymes y los autónomos”, destacaba.

El presidente de la institución, Conrado Íscar, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, conversan antes de participar en un encuentro empresarial sobre Sociedad Digital y Fondos Next Generation en Peñafiel (Valladolid)

El Director de Digitalización, Cesar Maurín, ponía en valor el papel que ha desempeñado y desempeña la digitalización durante la pandemia, y como nos puede ayudar a recuperarnos de su enorme impacto, siendo los sectores más digitalizados los que mejor están afrontando los efectos de esta trágica crisis, sin perjuicio de las diferentes características de los sectores que conforman nuestro tejido productivo.

“Parece claro que no saldremos de esta crisis como habíamos entrado. El mundo ha cambiado y cuando regresemos a la nueva normalidad, respecto a la cual no es fácil pronosticar sus características, con toda seguridad se puede afirmar que será más digital, impactando en nuestra forma de vivir y trabajar”, apuntaba, mientras señalaba, contundente, que si algo nos ha enseñado esta crisis es que la digitalización de las empresas es absolutamente necesaria, y en mayor o menor grado, todas las empresas deberían avanzar en sus procesos de digitalización.

Finalmente, Ángela De Miguel agradecía la colaboración de la Diputación de Valladolid en la organización de este importante encuentro empresarial, que cuenta con la participación de empresas significativas de la provincia de Valladolid, que en muchos casos son tractoras de otros sectores de actividad, contribuyendo al mantenimiento del empleo y de la actividad económica, creando oportunidades y riqueza en nuestro entorno, construyendo un Valladolid más próspero. También agradecía a Garamendi su preocupación por conocer en primera persona las inquietudes y problemas de las empresas de Valladolid.

Digitalízate es un proyecto que desarrolla CEOE Valladolid con la financiación de la Diputación de Valladolid, cuyo objetivo principal es la mejora de la competitividad del tejido productivo provincial a través de la transformación digital.

A través de este proyecto se desarrollan talleres de implantación que permiten a las empresas acceder a tecnologías en distintos ámbitos o temáticas de valor para la mejora su negocio. Tras el taller presencial, las empresas tienen a su disposición dos horas de consultoría en las que expertos en digitalización atienden sus dudas y les aportan posibilidades para la mejora de su actividad en función de sus necesidades y de su nivel de digitalización. Además cuentan con una ayuda económica para la implantación de herramientas que les ayude en este proceso.

Encuentro empresarial sobre Sociedad Digital y Fondos Next Generation en Peñafiel (Valladolid)

Reforma Laboral

Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha incidido este jueves en el rechazo unánime de la patronal al planteamiento de reforma laboral que le ha trasladado el Gobierno.

Para Garamendi, lo que se les ha planteado no se ha hecho desde un punto de vista técnico, sino ideológico, y ha recordado que igual que el Gobierno tiene legitimidad para hacer las reformas que quiera, la CEOE no está obligada a firmar nada si no les convence.

”Nosotros firmaremos en el diálogo social aquello que consideremos que es oportuno y en este momento tengo que decir que desde el plano de la empresa, de todos los sectores, es unánime el rechazo al planteamiento que nos ha hecho el Gobierno”, ha subrayado.

Garamendi ha salido así al paso del comunicado emitido por UGT acusándoles de estar consiguiendo paralizar la mesa de diálogo social de modernización del mercado laboral.

El representante de los empresarios ha recordado que en el último año y medio la patronal ha llegado a once acuerdos, “no fáciles”, poniendo en evidencia su capacidad para alcanzar pactos.