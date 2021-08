Igea: “La mejor manera de ayudar a Ávila ahora es visitándola”

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tiene claro que la mejor forma de ayudar en estos momentos a la provincia de Ávila, que tan mal lo está pasando por las consecuencias del devastador incendio de Navalacruz y Cepeda de la Mora que ha arrasado más de 22.000 hectáreas, es visitándola y manteniendo las reservas turísticas, en referencia a las cancelaciones que han sufrido algunos dueños de establecimientos rurales a raíz del fuego.

Durante su visita al castro vettón de “Ulaca”, situado en el municipio abulense de Solosancho, uno de los afectados por el fuego, acompañado por el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y por el presidente de la Diputación provincial, Carlos García, entre otros responsables institucionales, Igea reafirmaba el compromiso del Gobierno regional con los abulenses ahora ante la tragedia sufrida, pero también con el “inmenso futuro” que tiene el “turismo cultural y de patrimonio” de Ávila y de toda la comunidad.

“La mejor ayuda a Ávila es acudir a visitarla y disfrutar de su patrimonio, manteniendo las reservas”, insistía el también portavoz de la Junta, mientras reconocía que aún queda un trabajo” muy duro por hacer” y “a largo plazo” con un “plan estructurado”.

”Nosotros estamos aquí para decir que tenemos intención de estar todo el tiempo que sea necesario y revitalizar esta zona dañada por el incendio”, destacaba el vicepresidente de la Junta, quien agradecía también la “colaboración” del Gobierno y su decisión de declarar zona catastrófica los municipios afectados.

Asimismo, recordaba que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya ha solicitado comparecer para “dar las explicaciones necesarias” sobre la gestión del incendio de Navalacruz y Cepeda la Mora.

En cuanto a la cuestión del abastecimiento de agua y los problemas que pueden surgir tras el incendio, explicaba Igea que se realizará a demanda para los pueblos que lo vayan necesitando. “No tenía sentido si no había necesidad, pero en el momento que sea necesario tanto para los ganaderos como para el conjunto de la sociedad está previsto, está dispuesto y así se hará”, afirmaba.

Por su parte, el consejero de Cultura, Javier Ortega, se refirió al trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias del Patrimonio Cultural (UgreCyL), que valora los daños que el incendio forestal pudo haber provocado en los distintos yacimientos arqueológicos que hay en el territorio afectado por el incendio, tanto de Ulaca como de otros bienes patrimoniales.

A partir de ahora, habrá que evaluar cuáles son los elementos, qué es lo que hay que mejorar y cuál es el plan de cara al futuro en el que tiene que trabajar la Consejería. También dijo que el Gobierno central había mostrado su apoyo y colaboración para estudiar las posibles salidas e inversiones en estos bienes.

Ortega recordaba que la Consejería cuenta también con un elemento importante como son los planes turísticos de sostenibilidad, que este año están dedicados hacia el turismo rural. Señaló que la estrategia de la Junta cuenta con el patrimonio, la cultura y la naturaleza. “Somos líderes en turismo rural, pero también queremos ser líderes en turismo cultural y en turismo patrimonial. No solo lo vamos a hacer en Ulaca, si no en toda la Comunidad. Vamos a estudiar las medidas urgentes en las que hay que actuar, en el corto, medio y largo plazo para elaborar una estrategia que no se quede solo en el momento emocional. Tenemos que actuar a largo plazo para favorecer no solamente en este entorno, en este gran castro, sino también en toda la provincia de Ávila y en todo Castilla y León”, añadía.

Además, avanzaba que elaborarán esa hoja de ruta en la que ya trabajan los técnicos, que contarán con la colaboración del Ministerio, la Diputación y los ayuntamiento afectados.

Respecto al castro de “Ulaca”, el alcalde de Solosancho, Jesús Martín, señalaba que, a partir de este incendio, hay que tratar de ver este castro como “una oportunidad para la comarca y para la provincia de Ávila”, de manera que pueda convertirse en un “referente para el turismo”.