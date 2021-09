Lo más noticioso de este sábado 25 de septiembre en Castilla y León

Coronavirus

Mañueco defiende una fiscalidad diferenciada para Soria y acusa a Sánchez de esconderse ante la despoblación

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausuraba ayer en Soria el XIII Congreso Provincial del PP de esta provincia que ahora liderará el también presidente de la Diputación y alcalde de Golmayo, Benito Serrano, un hombre de consenso y dialogante, llamado a recuperar desde la unidad a un partido en Soria que lleva más de una década de desencuentros y luchas internas que han hecho mucho daño a la formación, pero que ahora parece unificado en la figura de Serrano. Tras estas palabras, el jefe del Ejecutivo regional pasaba al ataque e iba directamente contra la yugular del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. a quien, aprovechando su presencia en Soria, uno de los territorios más despoblados junto a Teruel y Cuenca de toda España, que esté mirando para otro lado en la financiación autonómica así como en una fiscalidad diferenciada que ayude a estas zonas despobladas a salir adelante y crecer en población.

«La decisión es suya pero prefiere mirar para otro lado», se quejaba Fernández Mañueco, mientras enumeraba otros asuntos que afectan a los bolsillos de las familias y los trabajadores del país a los que Sánchez no está dando respuesta, como la subida de la luz. «Se le han fundido los plomos yes incapaz de solucionar un problema que está ahogando a muchas familias y que poniendo contra la pared a las empresas», advertía el presidente de Castilla y León, mientras reprochaba también a Sánchez que aún no haya devuelto a la Comunidad los 182 millones de la liquidación del IVA de 2017 pendientes e instado s también por el Tribunal Supremo, o que mire también para otro lado cuando le ha pedido en varias ocasiones que mantenga el fondo covid extraordinario para las autonomías el próximo año.

Tudanca quiere acabar con el “sentimiento de agravio permanente” hacia la Región Leonesa

Los socialistas han presentado este sábado en Salamanca la Ponencia Marco que debatirán en el próximo Congreso Autonómico de la formación del puño y la rosa en nuestra Comunidad que se celebrará en noviembre la en la que, además, se reelegirá a Luis Tudanca, como secretario general del PSOE castellano y leonés.

Y entre las ideas que se pondrán en la palestra se encuentra que se celebrará en noviembre la creación de la fundación ‘Reino de León’, para la promoción histórica y cultural de esta región histórica. Una propuesta que, según se recoge en el documento presentado, pretende contribuir a eliminar sus “agravios” con el resto de la autonomía. Una iniciativa que llega en plan ofensiva leonesista en ayuntamientos promoviendo la autonomía leonesa, y con el alcalde de León, José Antonio Díez, pidiendo también a la Junta más descentralización de organismos y que las Cortes, por ejemplo, se ubiquen en la capital leonesa, al ser la cuna del parlamentarismo europeo, o que Salamanca y Zamora acojan también algunas consejerías. Una idea que, de hecho, se recoge de alguna forma aunque no igual en la ponencia en otro punto, ya que los socialistas defienden que León sea considerada como la primera sede oficial de las Cortes de Castilla y León y que todas las sesiones de apertura de la legislatura, la de comparecencia del Procurador del Común y otras conmemorativas se puedan llevar a cabo en el claustro de San Isidoro.

El PSOE de Tudanca quiere reconocer de esta forma la existencia del sentimiento leonesista en una parte de la población leonesa, “e incluso en el seno de nuestra base social”, señalan, por lo que en esta Ponencia se han marcado como desafío “terminar para siempre con las desigualdades territoriales y con el sentimiento de agravio permanente hacia la Región Leonesa”.

La reina de la tortilla de patatas está en Palencia

La mejor tortilla de patatas se elabora en Palencia. Concretamente, en el restaurante La Encina, donde su cocinera, Ciri González, se ha convertido por méritos propios en la Reina de la Tortilla de Patata, el plato español más típico donde los haya en nuestro país, puesto que es la cuarta vez que logra el título en las catorce ediciones celebradas hasta el momento y en las que no ha faltado a ninguna.

Esta vez ha sido en la capital alicantina, dentro del foro Alicante Gastronómica, donde se ha celebrado este certamen que sigue ganando adeptos cada año y en el que han participado diez restauradores procedentes de toda la geografía española, que habían sido previamente seleccionados por el jurado, formado por parte de lo más granado de la cocina española, repleto de estrellas Michelín.

Ciri González FOTO: Tripadvisor La Razón

No en vano, estaba encabezado por el creador del certamen, Rafael García Santos, y formado por Quique Dacosta (3 estrellas Michelin), Kiko Moya de L´Escaleta (2 estrellas Michelin), Fran Martínez de ‘Maralba’ (2 estrellas Michelin), el maestro pastelero Paco Torreblanca, José Gómez ‘Joselito’, Pepa Fernández (RNE) y Juan Lagardera. Todos ellos, según reconocían al final, han ha tenido una complicada y compleja deliberación, las más ajustada de todas las ediciones celebradas hasta ahora, según dicen, y finalmente, después de tres votaciones ha optado por conceder el premio ex aequo a la palentina Ciri González y a los santanderinos de Cañadío Teresa Monteoliva y Pedro José Román.

Más de 20 millones para favorecer la convivencia del lobo y el campo

El lobo es una especie protegida en toda España y no se puede cazar desde hace un par de días, tampoco al norte del río Duero, donde hasta hace poco había cupos. La decisión del Gobierno de España de incluir a este animal que tanto daño hace las explotaciones ganaderas cuando ataca y cuya población sigue creciendo, en el listado de especies animales protegidas (Lespre) ha puesto en pie de guerra a más de media España donde está presente, con especial hincapié en Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León.

Si bien, desde el Gobierno de la nación se mantienen firmes y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no solo no tiene pensado dar su brazo a torcer, sino que llama a las Comunidades a que tengan un espíritu de trabajo conjunto para dar respuestas a los ciudadanos.

Además, la ministra aprovechaba su visita este sábado a la localidad abulense de La Adrada, donde inauguraba el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, para anunciar que el Ejecutivo central tiene presupuestada una partida de 20 millones de euros para las estrategias de convivencia con grandes carnívoros como el lobo y el oso, dedicados principalmente a la gestión y compensación de daños en el supuesto del ataque de estos carnívoros al ganado.

LA ADRADA (ÁVILA) 25/09/2021.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, da un disucurso durante la inauguración del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España: "Un Medio Rural Vivo en el marco de la Agenda 2030, este sábado en la localidad abulense de La Adrada. EFE/ Raúl Sanchidrián FOTO: RAÚL SANCHIDRIÁN EFE

Aranda brinda por la hostelería en la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero

la localidad burgalesa de Aranda de Duero está de fiesta este fin de semana. Y es que con la vuelta a la casi normalidad, este municipio ribereño acoge la cuarta edición de la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero, que se ha convertido en un homenaje al sector hostelero de Castilla y León, cuyos representantes han recibido el nombramiento de ‘Ribereños del Año’.

Un sector como el de la Hostelería que ha sido uno de los más perjudicados por esta crisis sanitaria del coronavirus cuyo final empieza a estar cada vez más cerca de la mano de la vacunación. Por ello, la fiesta de la vendimia ha querido rendir su particular homenaje a todos l os hosteleros que han peleado y pelean cada día como jabatos para sacar su negocio adelante y hacer disfrutar con sus productos y vinos a los consumidores.

En el acto de apertura de la convocatoria, además del nombramiento de la actriz Macarena Gómez como Embajadora de Ribera del Duero, se ha reconocido la labor de la hostelería regional durante los 18 meses de pandemia que se ha visto obligada a adaptarse a las especiales circunstancias provocadas por la crisis sanitaria. Un reconocimiento que el presidente de la Federación Regional de Hostelería, Fernando de la Varga, ha hecho extensivo a todos los ciudadanos que durante el último año y medio les han hecho llegar su apoyo económico y emocional para poder sobrevivir.

“Ciudadanos gobierna con Fernández Mañueco bien y a gusto en Castilla y León”

sta semana las aguas ya no han bajado revueltas en Castilla y León como si lo hicieron hace dos semanas cuando el PP apoyó una iniciativa parlamentaria del PSOE que pedía la paralización de la reforma sanitaria de la Junta en la Atención Primaria provocando un terremoto político con su socio en el Gobierno, Ciudadanos.

La aprobación en las Cortes este pasado miércoles durante el último pleno de una iniciativa conjunta de PP y Cs, apoyada por la Unión del Pueblo Leonés y por la formación Por Ávila -el resto se abstuvieron- ha devuelto la normalidad en principio, y se ha dado por zanjada en ambos partidos esta crisis abierta en beneficio de la Sanidad rural, pero también de la convivencia en lo que resta de legislatura, aunque no se sabe si serán los casi dos años que restan de mandato o apenas unos meses ante los rumores de adelanto electoral.

De hecho, como informaba este periódico ayer en sus páginas, el ruido de sables aún persiste y el PP de Castilla y León es partidario de un adelanto electoral a principios del año que viene para evitar así una nueva moción de censura que pueda presentarles el PSOE, aprovechando el derrumbe naranja. Y es que en las flas populares temen que de producirse una nueva moción de censura, esta vez no puedan ser capaces de controlar las fugas de Ciudadanos, como si hicieron la otra vez, con la excepción de María Montero, que al pasarse al Grupo Mixto ha dejado a PP y Cs sin mayoría en el hemiciclo castellano y leonés.

CUANDO LOS VOLCANES ERUPCIONABAN EN LEÓN

Lejos del calor de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, la Comunidad está a salvo de actividad volcánica. Pero no siempre fue así. Hace muchos, pero que muchos años, 465 millones, el estruendo de las tripas de la tierra golpeaba con fuera a lo que hoy es Castilla y León.

Las bocas de estos monstruos expulsaban lava en la Cabrera Alta leonesa y en otras zonas del oeste de la Comunidad y las coladas de lava conformaban un paisaje que hoy perdura. Fue en el Ordovícico, un tiempo en el que no había aún animales en la tierra y la vida se desarrollaba en el mar. León, y especialmente el municipio de Truchas, alberga un gran número de pruebas visibles de ese rugido de la tierra.

Javier Fernández Lozano, profesor y científico de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, identifica un singular ejemplo de actividad volcánica, como es el crestón de rocas volcánicas ácidas-intermedias de Peña Ramiro, en Truchas, cuyas características y magnitudes con las que el interior de la tierra castigó a lo que hoy es La Cabrera “debieron ser distintas a las observadas estos días en La Palma”.