La OSCyL ofrece esta semana el estreno en España de la “Obertura en re mayor” de Elfrida Andrée y obras de Beethoven y Chaikovski

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá esta semana, de mañana jueves 21 al sábado 23 de octubre, los tres conciertos del segundo programa correspondiente al Abono Otoño de la Temporada 2021-22, en el que se interpretará el estreno en España de la ‘Obertura en re mayor’ de Elfrida Andrée, las variaciones sobre un tema rococó, op. 33 de Piotr Ilich Chaikovski y la ‘Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 68 – Pastoral’ de Ludwig van Beethoven. El concierto estará dirigido por la francesa Chloé van Soeterstède, asidua invitada en las orquestas de la BBC, Royal Philharmonic y City of Birmingham Symphony, y que dirige por primera vez a la OSCyL; y contará con la participación de Daniel Müller-Schott, como solista de violonchelo, que ya actuó con la OSCyL en las temporadas 2006-07, 2010-11 y 2015-16.

Con el concierto de la OSCyL, será la primera vez que se pueda disfrutar en España de la ‘Obertura en re mayor’ de Elfrida Andrée (1841-1929), primera mujer en tener un título musical en Suecia y autora poco conocida en España pero de gran calidad. Elfrida fue alumna del danés Niels Gade y amiga íntima de la libretista y Nobel de Literatura Selma Lagerlöf, con quien colaboró en 1898 escribiendo una ópera. Elfrida Andrée fue una mujer muy avanzada en el campo de los derechos sociales y luchadora para que las mujeres pudieran optar a cargos vedados.

Promoción del programa de la Oscyl que se representa esta semana en Valladolid. OSCYL 20/10/2021 FOTO: OSCYL OSCYL

Directora de orquesta y organizadora de más de 800 conciertos públicos, su ‘Obertura en re mayor’ está escrita en estilo plenamente romántico y se encuentra a la altura en inspiración y elaboración de algunas mucho más conocidas de maestros centroeuropeos. La obra fue compuesta en 1873 y ofrece una música festiva y ‘mendelssohniana’.

Perfectamente conectada con el romanticismo clásico de Andrée, los asistentes al concierto van a poder disfrutar, a continuación, de las ‘Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta op.33′ del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, estrenada en Moscú en noviembre de 1877 por encargo del virtuoso Wilhelm Fitzenhagen y con la que realiza un particular homenaje a Mozart. Para la interpretación de la obra, la OSCyL contará con la participación del chelista Daniel Müller-Schott, considerado uno de los violonchelistas más importantes de la actualidad, con una extensa carrera internacional que le ha llevado a tocar con la Filarmónica de Nueva York y las Orquestas de Boston, Cleveland, Chicago, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles en Estados Unidos.

En Europa ha participado junto a las Filarmónicas de Berlín, la Checa y la de Londres, la Orquesta de París o la Nacional de España, entre muchas otras. Daniel estudió con Walter Nothas, Heinrich Schiff y Steven Isserlis, y fue becado por la Fundación Anne-Sophie Mutter para estudiar con Mstislav Rostrópovich. Daniel toca el violonchelo ‘Ex Shapiro’ de Matteo Goffriller.

“Sinfonía Pastoral” de Beethoven

El repertorio concluirá con la interpretación de la ‘Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 68′, más conocida como ‘Sinfonía Pastoral’ de Ludwig van Beethoven, estrenada en la misma sesión que la Quinta, en diciembre de 1808 en el Theater an der Wien y que la OSCyL ha interpretado en seis ocasiones, siendo la última en la temporada 2014-15 bajo la dirección de Gustavo Gimeno. Una obra con cinco movimientos, a diferencia del resto de sinfonías de Beethoven, que cuentan con cuatro y que representa un importante ejemplo de la visión romántica de la naturaleza. La obra entronca con la obertura de Andrée, poniendo de relieve su adecuación con ese suave bucolismo no exento de garra.

Chloé van Soeterstède dirigirá por primera vez a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La directora francesa está desarrollando una brillante carrera emergente de ámbito internacional, captando la atención de las orquestas de todo el mundo por su forma intuitiva de hacer música, sensible y expresiva. Soeterstède estudió viola en la Royal Academy of Music y dirección en el Royal Northern College of Music. En la actualidad dirige un amplio repertorio, desde Mozart y Mendelssohn hasta Prokófiev, Vaughan Williams y Chaikovski. Tras su paso en la pasada temporada por las principales orquestas de Reino Unido y al frente de las orquestas de su Francia natal, en la presente temporada 2021-22 sus actuaciones incluyen debuts en diferentes países de Europa y en América del Norte.

Para este concierto, perteneciente al abono 2 de otoño, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a contar con un importante incremento del número de abonados, con más de 1.730 abonos vendidos, lo que supone un incremento de más del 70 por ciento con respecto al periodo de otoño de la temporada anterior, cuando se registraron 1.016 abonados.