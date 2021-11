Las series de estreno de Netflix, HBO y Amazon Video suspenden en seguridad vial, según Rivekids

El fabricante y marca especializada en seguridad vial vallisoletano RiveKids, acaba de finalizar una auditoria sobre los últimos estrenos, en forma de serie, de las plataformas Amazon Prime Video, HBO y Netflix, para ayudar a responder a una hipótesis central: ¿cumplen las principales plataformas de entretenimiento con las normas de seguridad vial más importantes? La respuesta mayoritaria, a la luz de los datos, es que no, y con 82 series auditadas por RiveKids, las principales conclusiones son que:

· El 82,9 por ciento de las series auditadas tienen una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial, desde el primer episodio.

· El 61 por ciento de las infracciones de tráfico o conductas temerarias están relacionadas con la ausencia de uso del cinturón de seguridad, y el 73 por ciento de éstas, no se ponen el cinturón de seguridad de los asientos traseros.

El estudio ha dejado fuera las lógicas escenas policiacas, fantásticos o de persecución. Se ha centrado la atención únicamente en situaciones cotidianas representadas en series ambientadas en nuestra época más actual.

Las Infracciones más comunes en las series más vistas

Estas son las 18 conductas, muy recurrentes y de grave riesgo para la seguridad vial, que hemos encontrado en las 82 series analizadas. De mayor a menor:

1. Sin cinturón de seguridad detrás.

2. Despistes al volante.

3. Sin cinturón de seguridad delante.

4. Reposacabezas mal colocado.

5. Andar por la calzada o cruzar de forma incorrecta.

6. Estacionar mal.

7. Parados en carretera.

8. Pie en el salpicadero.

9. Sin SRI.

10. Bicicletas en la acera.

11. Infracción de una moto.

12. Pasajeros en pick up.

13. Con SRI mal instalado.

14. Mal uso del patinete.

15. Mala conducta en un parking.

16. Temeridad con vulnerables.

17. Conducir con alcohol.

18. Marcha atrás fuera de norma.

La plataforma Netflix con 44 series auditadas, los resultados son los siguientes:

· El 79,5 por ciento de las series auditadas tienen una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial en el primer episodio.

· El 6 de cada 10 series (60 por ciento) de las infracciones de tráfico o conductas temerarias están relacionadas con la ausencia de uso del cinturón de seguridad. Dentro de estas conductas, el 60% es el los asientos traseros.

Series tan populares como El Juego del Calamar o Élite, sus protagonistas van en el coche sin ponerse el cinturón de seguridad detrás, así como en Mar de Plástico, Blood & Water, The Body Type, Safe, La directora, La Víctima numero 8, Por siempre jamás, Atraped, The Gift, El Baile de las Luciérnagas, Chicas Buenas y Generación 56k, no llevan puesto el cinturón de seguridad trasero o delantero.

La plataforma HBO con 16 series auditadas, los resultados son los siguientes:

· El 68 por ciento de las series auditadas tienen una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial en el primer episodio.

· El 50 por ciento de las infracciones de tráfico o conductas temerarias están relacionadas con la ausencia de uso del cinturón de seguridad. Dentro de estas conductas, el 75 por ciento es el los asientos traseros.

También en esta plataforma encontramos varias series, donde no se ponen el cinturón de seguridad trasero, como en: Euphoria, Treinta Monedas, Succession, Nudo, Sexo en Nueva York, Podríamos Destruirte o Vota Juan.

Por ejemplo, en la popular serie de Los Soprano, la secuencia de apertura o intro, el protagonista enciende un puro al conducir soltando las 2 manos, y a los pocos minutos, del primer episodio, el conductor y acompañante van sin cinturón de seguridad y con los reposacabezas mal colocados.

Amazon Prime Video, con 22 series auditadas, los resultados son los siguientes:

· El 100 por cien de las series auditadas tienen una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial en el primer episodio.

· El 54,5 por ciento de las infracciones de tráfico o conductas temerarias están relacionadas con la ausencia de uso del cinturón de seguridad. Dentro de estas conductas, el 83% es el los asientos traseros.

A destacar, la escena de la serie Pueblo, donde aparece un niño sin sistema de retención infantil y sin cinturón. En las series Bosh, Caronte o Desparecidos, sus protagonistas andan por la calzada o cruzan de forma incorrecta.

DATOS DE LA DGT: crece el número de fallecidos por no llevar el cinturón de seguridad: uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico no tenía puesto el cinturón de seguridad.

Según la DGT, el año pasado creció el número de fallecidos en turismo y furgoneta que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, pasando del 22 por ciento en 2019 al 26 por ciento en 2020. El uso del cinturón en los asientos traseros es inferior al de los pasajeros de delante. Si tenemos en cuenta los valores medios del periodo 2017-2019, el 25 por ciento de los fallecidos en turismos no usaba el cinturón en carretera, pero este porcentaje crece hasta el 31 por ciento en el caso de los fallecidos que eran pasajeros de los asientos traseros.

La gran pregunta es ¿hay una relación causa-efecto, entre los malos comportamientos en seguridad vial de nuestras series favoritas y lo que hacemos en nuestra vida diaria?, ¿Hacemos lo que vemos?

“Una serie de fuerte impacto puede justificar y autentificar ideas, creencias o conductas. El conjunto de diversas series y/o películas han conseguido promover un cambio de percepción y perspectiva sobre situaciones que generaban anteriormente rechazo por gran parte de la sociedad. Como resultado, han contribuido al desarrollo de una mayor apertura y aceptación de diferentes aspectos que han generado un cambio poblacional”.

“Los personajes de las series funcionan como importantes modelos de conducta para sus seguidores. Tal y como se ha demostrado en el pasado con el impacto que tiene la visualización de la violencia en la audiencia, en cuanto al uso de la misma como una forma eficaz de solventar los problemas, por el contrario, la proyección de adecuados modelos de seguridad vial y el cumplimiento de las normas en la conducción, podría constituir un ejemplo fundamental para la población que consume de manera exponencial las series de televisión”, reflexiona el Psicólogo clínico, Jose Quintana.

“Las conductas peligrosas en seguridad vial que muestran de forma reiterada estas u otras plataformas, no se pueden considerar licencias cinematográficas, ya que son constantes y son una mala influencia sobre la conducta de los usuarios, sobre todo de los más jóvenes, que buscan modelos a imitar”, afirma José Lagunar, director General de RiveKids y experto en seguridad vial.

“No estaría de más que en los rodajes de estas series, se incorporara un asesor de seguridad vial, de la misma forma que estas grandes producciones audiovisuales cuidan hasta el más mínimo detalle técnico y no escatiman en medios, la seguridad vial es de suma importancia”, añade Lagunar.

La Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, iniciará un estudio a la luz de los datos aportados por RiveKids.

Esta auditoría, realizada por la empresa Rivekids, para averiguar si las series más populares de Netflix, HBO y Amazon Prime Video, cumplen con las principales normas de seguridad vial, ha despertado el interés de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, que va a iniciar un estudio para investigar sobre la posible relación causa-efecto entre los malos comportamientos en seguridad vial que transmiten nuestras series favoritas y nuestros hábitos cotidianos. El estudio será dirigido por los profesores Carlos Hervás-Gómez, Mª Dolores Díaz-Noguera y Ana María De la Calle-Cabrera.