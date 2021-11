Gadis mejora el servicio a los clientes con un nuevo supermercado en el vallisoletano Paseo de Zorrilla

Gadis suma y sigue en la ciudad de Valladolid, donde está realizando numerosas e importantes actuaciones para reforzar su presencia en beneficio de los clientes. Para mejorar su servicio la compañía abrió, este jueves 25 de noviembre, un nuevo supermercado en el Paseo de Zorrilla de más de 1.700 metros cuadrados, y dotado de “modernas instalaciones siguiendo rigurosos criterios de sostenibilidad medioambiental y efiencia energética”, según destacó el delegado de Área de Castilla y León, José Daniel Posadas.

Al respecto, añadió que con esta nueva tienda la compañía demuestra su apuesta por la Comunidad, sobre todo en los últimos años, en los que “creció exponencialmente la apertura y renovación de supermercados, así como la creación de empleo”.

José Daniel Posadas añadió que “la filosofía de Gadis de cercanía a los clientes, en los que siempre pone el foco de sus actuaciones para mejorar el servicio y que disfruten de experiencias de compra gratificantes, se ha tenido muy en cuenta en este supermercado, que pone a su disposición un surtido de más de 10.000 referencias, “con también una clara apuesta por el producto local”, subrayó.

Nuevo supermercado de Gadis en el Paseo Zorrilla de Valladolid FOTO: Gadis

Esta amplia variedad de productos, de alta calidad al mejor precio incluye más de 1.000 artículos ecológicos, veganos, sin gluten, sin lactosa, se podrán comprar de lunes a sábado de 9,30 a 21 horas.

Asimismo, recordó que las secciones de produto fresco son una de las señas de identidad de la empresa de distribución líder en el Noroeste Peninsular. “El supermercado ofrece una cuidada selección en pescadería, carnicería, charcutería, panadería, frutas y verduras. En el caso del pescado y marisco, tan demandado en estas fechas, se reciben a diario en menos de 24 horas, fundamentalmente, desde las principales lonjas y puertos gallegos en óptimas condiciones de calidad y frescura gracias a su sistema logístico”, explicó el dirigente de Gadis.

También indicó que otra de las distinciones de supermecados Gadis es el servicio de atención totalmente personalizada que presta en todas las secciones un equipo humano, respondiendo al concepto de tienda tradicional.

En este caso, José Daniel Posadas señaló que cuenta con una plantilla compuesta por 35 profesionales, de los que 13 son de nueva incorporación, que atienden las necesidades de los clientes de “una forma eficaz”.

Además, resaltó que “la creación de empleo ha sido una constante de la compañía en Castilla y León durante los últimos años, incrementando, en este periodo de tiempo, en más de un 50 por ciento su equipo humano, para tener en estos momentos más de 1.500 empleados en la Comunidad”.

Por último, José Daniel Posadas aseguró que “siguen mirando posibles espacios para abrir nuevos supermercados en Castilla y León, incluso en las tres provincias en las que aún no están instalados -Burgos, Segovia y Soria-”, ya que el que “no se mueve no avanza”, pero también quiso dejar claro que “sabemos lo que somos, y nos gusta ser cautos y no abrir tiendas por abrir”. “Ya que esta forma de actuar nos ha permitido crecer año a año en Castilla y León, como se puede ver, en el último durante la pandemia, sólo en Valladolid hemos abierto y mejorado cuatro tiendas”.