Ambiente cordial pero “alejado” entre PP y UPL por la Región leonesa

Tras las buenas sensaciones que dejaba el pasado sábado en las filas populares el encuentro que mantuvieron con los representantes de la agrupación de electores Soria ¡Ya! -que se han colado en el hemiciclo con unos históricos tres procuradores-, en el que ambas formaciones se comprometían a crear un grupo de trabajo con un programa común para facilitar la investidura de Mañueco, este lunes llegaba el turno de los leonesistas de la UPL, aunque con percepciones distintas a las de los sorianos.

Sobre todo por parte del procurador electo de esta formación por León, Luis Mariano Santos, quien ha dejado claro que las posiciones están “muy alejadas” aún, ya que sus aspiraciones pasan por avanzar en la consecución de una autonomía para León a través de una hoja de ruta en la que los populares no están dispuestos a colaborar.

Si buen, Santos, cuya formación también ha crecido en votos el pasado 13 de febrero al obtener hasta tres asientos en la Cámara autonómica, que el PP quiere atraer hacia sí al igual que los de Soria ¡Ya! y Por Ávila para meter presión a Vox y forzar su abstención en la investidura, dejaba la puerta abierta a seguir negociando con el PP, aunque siempre con esta condición por delante.

Desde el Partido Popular han calificado este encuentro de cordial, pero admiten que en el tema de la Región Leonesa no tienen la misma visión que la UPL aunque siguen tendiendo la mano para alcanzar acuerdos en cuestiones que afectan a la calidad de vida y bienestar de los leoneses

Isabel Blanco y Fernández Carriedo esperan a los representantes de Por Ávila para la reunión, a la que finalmente no se han presentado por no estar Mañueco en ella FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Por otra parte, la reunión entre el PP y Por Ávila, prevista a la una de la tarde para sondear igualmente las posibilidades de los abulenses de apoyar la investidura de Fernández Mañueco, finalmente no se ha celebrado. Los representantes de Por Ávila han cumplido su amenaza de que si el candidato popular no asistía a esta reunión, como así ha ocurrido, ellos tampoco lo harían, ya que consideran que es una falta de respeto a los abulenses.

Fuentes del PP han explicado a este periódico que los procuradores Fernández Carriedo e Isabel Blanco, que están acompañando a Mañueco en todas las reuniones, han estado esperando a los representantes de Por Ávila en la sala de ponencias sin éxito. Desde el PP lamentan este “plantón” que no entienden por parte de Por Ávila y que tampoco ha sentado nada bien en filas populares. Preguntadas estas fuentes por si se va a volver a plantear esta reunión otro día con la presencia de Mañueco, señalan que lo están estudiando y valorando, pero no han concretado nada más.

Presidencia de las Cortes

Por otra parte, cabe señalar que Mañueco ha anunciado que el PP presentará candidato o candidata a la Presidencia de las Cortes, cuya constitución está prevista para el próximo 10 de marzo.

“Es razonable y lógico que quien gana las elecciones presida las Cortes, nuestra aspiración es presentar un candidato o candidata”, decía el candidato popular, saliendo al paso así de la posibilidad de que Vox pudiera ostentar esta responsabilidad como parte de sus exigencias para poder llegar a un acuerdo con el PP.

Por otra parte, Santos se refería a la posibilidad de que el Grupo Mixto pudiera desdoblarse. “Creemos que es algo lógico”, señala el leonesista por el elevado número de procuradores (9) de hasta cinco cinco formaciones distintas. Por ello, propone que la UPL y Soria ¡Ya!, con tres escaños cada uno, conformen un grupo, manteniendo su independencia programática, y el resto (Por Ávila, Ciudadanos y Unidas Podemos, que lograron un representante cada uno) otro diferente