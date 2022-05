Mañueco asegura que la Junta va a exprimir todo el potencial de Castilla y León para que sea un foco de atracción de inversiones

El presidente de la Junta se Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que todas las empresas que quieran crecer, innovar o instalarse en Castilla y León, generando modernización, riqueza y puestos de trabajo, siempre van a tener a la Junta, y a él como presidente, a su lado.

En la clausura del acto del 75 aniversario del Grupo Nicolás Correa celebrado hoy en Burgos, el presidente autonómico ha asegurado que la Junta va a exprimir todo el potencial de Castilla y León para que sea un foco principal de atracción de inversiones y de empresas.

Con este objetivo, ha destacado que la Administración autonómica ofrece ayudas directas, financiación, suelo a bajo precio y apoyo a la internacionalización con el reto de llegar a las 8.000 empresas exportadoras en la Comunidad. La Junta apuesta por el tejido empresarial e impulsando la conectividad y la digitalización de 15.000 empresas, pymes y autónomos; favorece el equilibrio y la cohesión territorial de toda la Comunidad con planes industriales prioritarios y desarrolla los polígonos industriales como el Parque Tecnológico de Burgos.

En momentos como los actuales de especial dificultad, con precios de la energía disparados, con desabastecimiento de componentes y materias primas, y una inflación desbocada, Fernández Mañueco ha insistido en que la Junta ha actuado con una batería de medidas por importe de 470 millones euros para ayudar a familias, trabajadores y empresas, bajando impuestos para ayudar a la recuperación.

“Castilla y León tendrá los impuestos más bajos de su historia”, ha defendido Fernández Mañueco, quien ha reivindicado esta política como mejor remedio para la recuperación económica.

Felicitación al Grupo Nicolás Correa

El presidente ha felicitado al Grupo Nicolás Correa por su 75 aniversario, un periodo de tiempo repleto de dificultades y desafíos pero también de éxitos y de posibilidades de futuro. Fernández Mañueco ha subrayado que esta empresa se ha convertido en referente indiscutible en el panorama industrial burgalés, y también en el autonómico, nacional e internacional.

En este sentido ha manifestado que ha contribuido a hacer de Burgos la punta de lanza industrial de Castilla y León y una de las provincias con más peso industrial de toda España. Finalmente, ha brindado el apoyo de la Junta, como ha sido durante las últimas décadas en un claro ejemplo de colaboración público-privada.

“Ilusionante” plan de inversión

Por su parte, el presidente de Grupo Nicolás Correa, José Ignacio Nicolás Correa, ha asegurado que en la actualidad están inmersos en “un ilusionante” plan de inversión con el objetivo de “garantizar” su futuro y permitirles lograr “la profundización” en los nuevos tiempos de la tecnología y la comunicación digital. “Pero la digitalización no debe servir para alejarnos de nuestros clientes sino para aproximarnos a ellos”, ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que su “obsesión” por la sostenibilidad “impregna” sus inversiones empresariales y objetivos, y es, dijo, “motivo de satisfacción” aunque, precisó, “esos objetivos deben encajar económicamente con los de la propia empresa”. “La sostenibilidad tiene que ser un compromiso de todos, compartido desde el mismo Consejo de Administración”, ha declarado.

Asimismo, ha destacado que “la no discriminación por sexo, religión, origen racial o cultural está arraigada” en el Grupo Correa. “A nadie se le discrimina, por ejemplo, por ser mujer, pero tampoco por ser mujer debe tener más fácil la promoción que el hombre”, enfatizó, al tiempo que apostilló que “así es como entendemos nosotros la auténtica no discriminación”.

Nicolás Correa ha resaltado que en la actualidad son una empresa “líder” en rentabilidad en la fabricación de fresadoras de grandes dimensiones y que su marca es reconocida “por su gran prestigio tecnológico por todo el mundo”. También subrayó su vocación exportadora, “que forma parte de nuestro ADN”, ha exclamado, y que constituye hoy el 90 por ciento de su actividad comercial.

Asimismo, el presidente de la compañía reconoció que no es habitual que los empresarios hagan manifestaciones de compromiso político pero espetó: “Yo, que siempre he sido un poco rebelde y considero que la sociedad civil también tiene sus responsabilidades políticas, quiero dejar claro, y creo que represento a la inmensa mayoría de los trabajadores del Grupo, mi adhesión inquebrantable a la Constitución Española del 78″.

Además, ha repasado los principales hitos del nacimiento y expansión de la compañía y subrayó que “las empresas crecen y se consolidan aprovechando las oportunidades y superando las dificultades y que ambas cosas son necesarias”. Una historia que arrancó en Eibar y se trasladó a Burgos en la década de los sesenta. Desde entonces, tal y como precisó Nicolás Correa, la empresa no ha parado de “invertir, exportar y crear empleo estable, crear riqueza”.

El presidente también ha aludido a la presencia en bolsa de la entidad, en el mercado continuo, donde hoy Nicolás Correa permanece como “única empresa del sector español de máquina herramienta”. La presencia en bolsa conllevó “visibilidad y transparencia”, guía permanente en el estilo de gestión de la entidad, tal y como matizó el presidente.

José Ignacio Nicolás Correa ha agradecido la confianza de los clientes, accionistas y trabajadores a lo largo de la historia de la compañía y concluyó que “la experiencia es un activo, pero no puede ser un freno”, en referencia a que Nicolás Correa es y siempre ha sido “una empresa que rompe moldes”.

Una compañía “en forma”

También, la CEO de Grupo Nicolás Correa, Carmen Pinto, ha afirmado que la compañía “está en forma” y que “espera poder capear todas las dificultades” actuales, en alusión a los efectos de la crisis de la pandemia, la guerra contra Ucrania, los altos precios de la energía, desabastecimiento de componentes y materias primas, y una elevada inflación.

Pinto se ha referido al estado de salud actual de la compañía y señaló que se está en “un momento dulce a pesar de las dificultades” porque, recordó: “Empezamos con la crisis de la pandemia, con lo que teníamos en China y aquí y hemos podido seguir teniendo actividad durante todo este tiempo”.

“No sois nadie ajeno a las cosas que están pasando: crisis de suministros, una guerra después de la invasión de Ucrania que nadie esperábamos y que tensionará todavía más, pero a nosotros nos pilla en un momento en el que estamos en forma y entonces esperamos poder capear todas estas dificultades desde la profesionalidad que tenemos, desde la política de esfuerzo que cultivamos”, ha manifestado.

A ello, la CEO de Nicolás Correa ha añadido que “siempre digo que no hay que confiar en la suerte, pero no tenerla mala”, al tiempo que confió en que “los mercados no se vayan parando” porque “hay sectores que con todo esto se paran” si bien, precisó que “hay otros que no” y aseveró que “la energía está muy potente”. “La defensa está en un buen momento y la realidad es que sí que activa el sector industrial” por lo que apuntó que “desde ese punto de vista, confiamos en poder seguir en una línea por lo menos mantener la línea en la que hemos estado estos últimos años”.

En cuanto a los datos económicos de 2021, ha reconocido que “han sido buenos” y auguró que las expectativas para el presente ejercicio son “buenas también” porque, dijo, “acabamos el año con una muy buena cartera de pedidos”. “El año pasado fue un año excepcionalmente bueno de captación porque hay sectores que están compensando otros que están más parados, como puede ser la automoción o la aeronáutica”, apuntó.

Entonces, ha explicado, “empezábamos con una buena situación de cartera que nos permite organizarnos mejor y tener más visibilidad, que en momentos de incertidumbre tan grandes como los que estamos viviendo siempre es un plus”. Por ello, ha confiado en poder cerrar “un buen año” si bien no quiso “adelantar nada” porque “ya se verá” dado que “las dificultades son tan grandes, que vamos organizando día a día”. Asimismo, Carmen Pinto señaló que en la actualidad, la planta está “rozando la pena capacidad” si bien “todavía no” está previsto una ampliación de las instalaciones. “Todavía tenemos espacio para crecer en los sitios en los que estamos”, ha indicado, al tiempo que recordó la reciente compra de una parcela en el polígono industrial de Villalonquéjar con una de las filiales, Hypatia.

En este sentido, ha confirmado que “la ambición de crecimiento como grupo está intacta”, pero precisó que hay que ser “cautos también con el momento actual”. Sin embargo, matizó que “obviamente las máquinas cada vez son más grandes”: “Habéis visto la primera máquina, cuando se hacía máquinas de ese tamaño, a lo que es hoy una gran fresadora, que no tiene nada que ver y eso hace que vayamos actualizando las instalaciones año a año. Tenemos ambición de crecimiento, claro que sí”, ha subrayado.

“Una empresa del siglo XXI”

Pinto también ha recordado que “a pesar de nacer en el siglo XX, somos y nos consideramos una empresa del siglo XXI que apuesta, sobre todo, por las nuevas tecnologías como palanca para poder mantener la competitividad mundial”, informa Ical.

Así, ha reiterado su apuesta por “la generación de empleo cualificado y estable, sin discriminación”, además de por “la evolución tecnológica y la digitalización”, al tiempo que abogó por “revertir a la sociedad lo que la sociedad nos da al tiempo que ser respetuosos con el medio ambiente”. “Nuestra proyección industrial se basa en Burgos”, ha subrayado.

Soluciones de fresado

Con más de 900 fresadoras tipo puente, un millar de máquinas de columna móvil y 3.500 de banco fijo instaladas en todo el mundo, ofrece soluciones de fresado adaptadas a los entornos productivos más exigentes, como el energético, automoción, aeroespacial y ferroviario. En la actualidad, Nicolás Correa exporta en torno al 90 por ciento de su producción a más de 20 países.

Nicolás Correa ofrece una de las gamas de soluciones de fresado más amplias del mercado que abarca máquinas de bancada, pórtico, columna móvil y configuración en T. El diseño y la fabricación de la gama se realizan enteramente en España. Nicolás Correa, S.A. cotiza en la bolsa de Madrid desde 1989.