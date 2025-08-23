Desciende a nivel cero el incendio próximo a Moronta (Salamanca) declarado este sábado

La Junta de Castilla y León ha bajado a nivel cero el incendio declarado este sábado en el municipio de Moronta, perteneciente a la provincia de Salamanca, que se encontraba muy próximo a la población, lo que provocó que Medio Ambiente estableciera el nivel de riesgo potencial 1 en una escala de 0 a 2.

Según ha informado el servicio INFORCYL y el portal de Naturaleza Castilla y León en redes sociales, se han estabilizado las llamas pasadas las 17:00 horas de la tarde en una zona arbolada y de pastos a pocos kilómetros del pueblo y a la vereda de la carretera DSA-452, unión de Vitigudino con Villares de Yeltes.

Hasta 22 medios han sido movilizados hasta este sector dentro de la comarca de Vitigudino, después de decretarse el nivel 1 de peligrosidad a las 12.50 horas, lo que involucró a agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, autobombas, un bulldozer, BRIF y aviones.

Aunque todavía está en investigación, el nivel de riesgo se ha reducido ya que ya no existe peligro para la población y bienes aislados ni forestales, motivo por el que se decretó el nivel 1 del incendio, que está próximo a otro fuego que aún no se ha dado por controlado, en Cipérez (Salamanca).