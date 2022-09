Robles: “La UME representa lo mejor de España; transmite seguridad a la población”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes el V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en Ferral de Bernesga (León) para, por un lado, despedir a su jefe, el coronel José Alberto Borja, que cesa en el cargo y será relevado desde mañana por el también coronel Daniel Constantino, y, por otro, poner en valor con su presencia el buen hacer y dedicación de esta unidad desde su puesta en marcha, en general, y este catastrófico verano en la lucha contra el fuego, en particular.

“La UME representa lo mejor de España y los boinas amarillas transmiten seguridad y tranquilidad a la población cuando les ven aparecer”, destacaba la ministra durante su intervención en este acto, donde, preguntada por una posible ampliación de esta Unidad, aseguraba que no lo descarta a tenor de lo ocurrido este verano y lo que se avecina, según decía, por el cambio climático. Si bien, apuntaba también que si hace falta más personal ante cualquier emergencia o catástrofe ya está también el Ejército.

Robles insistía en el “cariño y el reconocimiento” que la ciudadanía tiene hacia esta unidad militar, cuyos integrantes “ponen en riesgo sus vidas en cada actuación”, agradecía al coronel Barja su “esfuerzo y trabajo” y le deseaba “toda la suerte del mundo, como a su sucesor. “Sabe que cuenta con los mejores hombres y mujeres y eso es siempre una garantía de éxito”, apuntaba.

La ministra aseguraba que para ella era un deber estar hoy en Ferral del Bernesga para, entre otras cosas, destacar “lo orgullosos que nos sentimos de su labor y del trabajo de la UME, siempre en primera línea, asumiendo todo tipo de riesgos y sin regatear esfuerzos siempre por el bien común”.

EL FERRAL DEL BERNESGA (LEON, 05/09/2022.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda durante su visita al V Batallón de Intervención de Emergencias en la base militar 'Conde de Gazola', ubicada en la localidad leonesa de El Ferral del Bernesga, para reconocer la labor de esta unidad en la lucha contra los incendios forestales. EFE/ J.Casares FOTO: J.CASARES EFE

Agencia aeroespacial

Por otro lado, y preguntada por la prensa, la ministra de Defensa recordaba que la futura sede de la Agencia Espacial Española, a la que aspira León pero también la localidad abulense de Cebreros, no tiene aún destino. “Eso, en este momento, no está decidido todavía”, respondía Robles, mientras insistía en que España enviará mañana a Ucrania un nuevo avión A-400M con material cuya naturaleza no concretó.

El Consejo del Espacio mantuvo el pasado mes de julio en Madrid su primera reunión, presidida por el Comisionado para el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) Aeroespacial, Miguel Belló, en la que se constituyó formalmente este órgano interministerial y donde se analizó la puesta en marcha de la Agencia Espacial Española.