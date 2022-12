Las veinte localidades amuralladas imprescindibles en España que no debes perderte

El paso de tantas civilizaciones a lo largo de los siglos han dejado una huella duradera hasta nuestros días, reflejado en el amplio patrimonio del que disfrutamos y gozamos. España ha sido una tierra de castillos y son decenas los pueblos y ciudades protegidas por muros y murallas que hoy todavía son visibles y que encierran en sus piedras pasaje claves de la historia y en su interior poblaciones, muchas de ellas con un encanto medieval que alientan al visitante a recorrer sus calles e impregnarse de pasado y de historia. Son numerosas las localidades españolas que gozan de este estaturas, pero hemos seleccionado una veintena. Disfruten por un paseo literario por nuestra historia y si tiene un hueco, mejor disfrutarlo en persona, quedará asombrado.

Catedral de Albarracín (Teruel) FOTO: La Razón

Las murallas de Albarracín son un formidable recinto, fruto de diversas ampliaciones, que rodea completamente el casco histórico de la localidad. La localidad turolense surgió como una pequeña aldea visigótica. Hoy en día cuenta con un espectacular casco histórico. Con un espectacular casco histórico, Albarracín se encuentra a 1.182 metros de altitud. Declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1961. Casas de color rojizo, sus balcones corridos en rica forja y de madera tallada. Y con un gran número de monumentos como la la catedral, las iglesias de Santiago y Santa María, la Casa-Museo Noble de la familia Pérez y Toyuela, el Museo Municipal y el Museo Diocesano.

Ávila

Imagen de la muralla de Ávila FOTO: Ical

Bien merece una visita esta vieja capital castellana. No solo por su patrimonio universal, coronado por las murallas que rodean la ciudad, sino por el encanto que destila la cuna de Santa Teresa y por las maravillas que encierra una ciudad que sorprende, aún hoy, a sus propios vecinos y a los miles de visitantes que se dejan caer. El inicio de la construcción se remonta al año 1090 y servía para separar nobleza y campesinado. Su perímetro alcanza los 2.500 metros, contando con un total de 2.500 almenas, 88 torreones, tres portenas y una extensión que llega a las 33 hectáreas. Si nos fijamos en los muros, tiene unas dimensiones que alcanzan los doce metros de altura por tres metros de ancho.

Cáceres

Calle Venus en Cáceres FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Ahora nos asomamos hasta tierras extremeñas. Concretamente a Cáceres, donde gran parte del recinto amurallado de la ciudad continúa hoy en pie. Una construcción que data de la época romana y que sería reconstruida y restaurada en varias ocasiones. Se pueden visitar la Torre de Bujaco y la Torre de los Púlpitos unidas por un tramo de muralla sobre el Arco de la Estrella.

Ciudad Rodrigo

Muralla interior de Ciudad Rodrigo FOTO: La Razón

Ahora volamos hasta Salamanca, al lado de la frontera con Portugal. Una localidad que cuenta con un impresionante castillo, convertido en parador, además de una solemne catedral, y donde no faltan sus murallas, construidas en la época medieval y que ha sido retocadas posteriormente añadiendo fosos y baluartes. Imprescindible visitar la localidad en el famoso Carnaval del Toro.

Frías

Las Merindades de Burgos presumen de parajes únicos como Frías

Sin duda estamos ante uno de los pueblos más bellos de España. Reconocido recientemente con este estatus. Ubicado en las Merindades, al norte de la provincia de Burgos, el visitante se queda prendado de su belleza cuando va llegando a la localidad y descubre su sorprendente silueta sobre un peñasco. Con unas casas colgadas y clavas en la roca, impone su castillo y la iglesia de San Vicente Mártir.

Girona

Catedral, Sant Feliu, casas de l'Onyar y el puente de Sant Feliu FOTO: Roger Colom (Ajuntament de Girona) Alicia Romay

Son dos kilómetros de muralla los que tiene la capital catalana. De origen romano fue modificada en los siglos siguientes y reconstruida ya en el XIV. Con un papel determinante en el asedio vivido por las tropas francesas durante dos años (1809 y 1810). El visitante puede pasear a lo largo de su recorrido, desde el que se pueden observar las vistas de la ciudad y sus alrededores.

Granada

Vista de Granada al atardecer FOTO: Civitatis

No podía faltar en esta lista la capital granadina. En el barrio de Albaicín encontramos los retos de la muralla pertenecientes al siglo XI y aumentados otros tres siglos más tarde. Estudios realizados sobre la fortificación de Granada calculan el perímetro de la muralla islámica en algo más de ocho kilómetros, pero solo se han descubierto dos. Y La Alhambra era el remate de todo un complejo sistema de murallas que rodeaban la ciudad.

Laguardia (Álava)

Ubicada en la provincia alavesa, mantiene hoy su fisonomía medieval con una monumental muralla que rodea un sinfín de callejas y plazas. Una localidad digna de ver y que sorprende al visitante. Todavía se conservan cinco puertas de acceso a la ciudad: Mercadal, Carnicerías, Páganos, San Juan y Santa Engracia.

Lugo

Muralla romana de Lugo. FOTO: Rosa Cabecinhas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es

Esta ciudad gallega, debe su fundación al imperio romano, pero creada a raíz de un núcleo celta. Son dos kilómetros de perímetro amurallado y en su interior destacan la catedral e imprescindible atravesar su puente romano. Desde el año 2000 está considerada como Patrimonio de la Humanidad.

Morella (Castellón)

Imagen de las murallas de Morella (Castellón) FOTO: La Razón Turismo CV

Una longitud de 2,5 kilómetros tienen sus centenarias murallas, fortificación construida en el siglo XIV. Dieciséis torres y seis portales la jalonan, y como punta de lanza el emblemático castillo. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad tiene también la categoría de conjunto histórico-artístico. Otra visita obligada a tierras valencianas.

Pedraza

Pedraza, Segovia FOTO: Civitatis Shutterstock

Si no conoce Pedraza no dude en acercarse hasta ella. La localidad segoviana cuenta con una muralla medieval de extraordinaria belleza. Conjunto Medieval desde el año 1951 cuenta con numerosas casas y palacios que mantienen la fisonomía del siglo en el que fueron construidas. Solo una puerta de entrada y con un castillo medieval que le da un aura de misterio. Y si tiene tiempo, no dude en aprovechar y degustar la gastronomía local. Muy recomendable el espectáculo de las Noches de las Velas en verano.

Peñíscola (Castellón)

Peñíscola, Castellón FOTO: Civitatis

Con un conjunto histórico con origen romano, aquel que se acerque hasta la localidad castellonense quedará impactado por la panorámica de esta localidad. Recomendamos visitar de la muralla tres de sus puertas, las del Fosc, Santa María y Sant Pere. Arriba, merece la pena detenerse en el castillo templario.

Puebla de Sanabria

Vista de la bellísima Puebla de Sanabria. FOTO: Agustin Paz dreamstime

Uno queda obnubilado por esta localidad sanabresa, con un castillo sobre una colina y unas casas solariegas que invitan a visitar el pasado. Repleta de posadas reales, las balconadas impactan al igual que su gastronomía. Y merece la pena darse un buen paseo a la orilla del río Tera o visitar el único museo de gigantes y cabezudos de España.

Segura de la Sierra (Jaén)

El recinto amurallado conforma un conjunto complejo y muy bien conservado y pueden verse muchos tramos de murallas como las que rodean la parte baja del pueblo, las que suben desde la puerta Nueva hacia el castillo, así como los lienzos que descienden desde el castillo hacia la plaza de toros y el recinto exterior de la alcazaba. Se conservan cuatro de las cinco puertas que tenía.

Sepúlveda

Panoramica de la villa segoviana de Sepúlveda, ubicada junto al Parque natural de las Hoces del Duratón, que recibirá 148.000 para depuración de sus aguas residuales FOTO: La Razón La Razón

Arte, cultura, historia y gastronomía se aúnan en en esta villa segoviana. Recinto amurallado dentro del cual sobrevive su castillo, de origen en el siglo X. Recomendable visitar la iglesia de los Santos Justo y de San Bartolomé,

Sos del Rey Católico (Zaragoza)

Sos del Rey Católico visto desde la distancia. FOTO: Ooscario pixabay

Localizada en la provincia de Zaragoza, la villa se asienta sobre una peña y en el pico más alto se ubica su castillo, del siglo X. Vale la pena visitar sus calles y sumergirse en el Barrio Alto. Aquí nació el rey Fernando el Católico.

Trujillo (Cáceres)

Trujillo, Cáceres FOTO: Civitatis

Ciudad monumental con un extenso patrimonio. Plaza mayor, palacios de Pizarro y Orellana su alcázar y como no, su muralla, construida en el siglo XVII, de la que se conservan algunos tramos ya que parte de ella fue derribada en el siglo XIX:

Toledo

El Tajo, a su paso por Toledo

Ciudad con solera y de obligada visita. Denominada la Ciudad de las Tres Culturas, mantiene su muralla de origen romana, que fue expandida siglos después por los árabes. Rodeada por el río Tajo cuenta con dos de los monumentos patrimoniales más importantes de España, su catedral gótica y el alcázar. Y una recomendación, visitar la iglesia de Santo Tomé para disfrutar del cuadro de “El entierro del Conde de Orgaz” de El Greco.

Urueña (Valladolid)

Puerta de la Villa en Uñuera. FOTO: Jose Luis Cernadas Iglesias pxhere

No existe en España una localidad que tenga más librerías que bares. Pues es esta pequeña localidad vallisoletana con apenas un centenar de habitantes ubicada en plena meseta castellana. Su muralla sobresaliente y se puede recorrer con unas vistas sorprendentes. Una visita obligada para los amantes de los libros y de la tradición, ya que en su interior descansa la Fundación Joaquín Díaz y el Centro E-lea. Imprescindible si no se conoce.

Vejer de la Frontera (Cádiz)

El caso de Vejer es único. A las condiciones de su contexto se une el de una población que ha sabido estrechar lazos con el visitante / Foto: La Razón

Y concluimos nuestro recorrido por tierras gaditanas, concretamente en Vejer de la Frontera. Situado en lo alto de una colina, su enclave forma parte de la historia española con un espectacular recinto amurallado y edificaciones como su castillo o la Iglesia Parroquial del Divino Salvador. El recinto amurallado se extiende a lo largo de 2 km de longitud zigzagueando a través del pueblo.