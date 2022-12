El PSOE de Salamanca también se harta de las excusas de Renfe sobre la recuperación de trenes

El secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, se mostró “harto” este lunes de las reiteradas “excusas” de Renfe sobre la recuperación de frecuencias ferroviarias en la provincia salmantina, una vez restablecido el flujo de viajeros y mercancías tras la pandemia. “Ya estamos hartos de tener reuniones con Renfe y de que nos siga tomando el pelo con varias excusas, que nos ponen una detrás de otra”, reiteró Serrada durante la comparecencia de balance de las elecciones primarias para elegir ‘alcaldable’ entre los socialistas salmantinos.

Una cuestión “recurrente” en la actualidad de Salamanca, según reconoció el secretario provincial salmantino y que, no en vano, ambos candidatos, José Luis Mateos y Soledad Murillo, han abordado durante el proceso de comicios internos del partido. Además, tal y como destacó Serrada, del trabajo realizado desde instituciones como el Ayuntamiento, donde Mateos es portavoz, y la Diputación Provincial. “Yo creo que se lo hemos trasladado en repetidas ocasiones a la ciudadanía salmantina”, manifestó en este sentido.

Serrada aseguró no entender por qué no se recupera la cuarta frecuencia con Madrid, ni tampoco la razón por la que no se restablecen las conexiones ferroviarias con Portugal. “Y aquí también quiero decir otra cuestión: los socialistas salmantinos hemos trabajado con el Gobierno portugués para recuperarlas, con quien nos encontramos más dificultades es con el Gobierno de España”, reconoció, sobre los suyos que están al frente del Ejecutivo central.

En este sentido, reclamó una reflexión, también en el ámbito político. “Hay quien utiliza esto como un arma política y electoral, y creo poco a poco lo iremos viendo, de hecho José Luis lo padecerá como candidato a la alcaldía. Será un arma recurrente de ataque, pero se ofrecen muy pocas soluciones. No he visto a nadie del PP poniendo soluciones encima de la mesa para este problema, que lo es para toda la provincia”, acusó David Serrada.

En último término, reiteró que la situación vuelve a ser acuciante ante la llegada de una nueva época, la navideña, en la que proliferan los viajes de ocio y placer. “Insisto en que la falta de comunicación es no solo con Madrid, sino también con Portugal, y creo que en el ámbito del turismo es un punto importante para que los portugueses vengan a Salamanca”, añadió. Finalmente, Serrada consideró que el Gobierno de España debería ser “más receptivo” a las demandas, no solo del Partido Socialista de Salamanca, sino de otras instituciones, como según ejemplificó, la Cámara de Comercio, que “está aportando soluciones”.