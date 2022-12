Javier Angulo deja la dirección de Seminci tras quince ediciones al frente del certamen vallisoletano

Javier Angulo anunció hoy que ha presentado al Consejo Rector de Seminci su cese voluntario para abandonar la dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, después de haber permanecido al frente del certamen durante las últimas quince ediciones. El periodista bilbaíno accedió al cargo el 6 de junio de 2008, a los 59 años, tras la renuncia formal presentada por el anterior director, el fallecido Juan Carlos Frugone, el 21 de abril de ese mismo año. Desde entonces, han pasado por el festival vallisoletano estrellas internacionales de la talla de Juliette Binoche, Matt Dillon, Bong Joon-ho, Jim Sheridan, Paul Schrader o Jacques Audiard, entre otros, y se ha incrementado año a año el volumen de secciones y películas estrenadas.

“He comunicado mi decisión de no seguir, de cesar de forma voluntaria al frente de Seminci y dar un paso a un lado para permitir su renovación y la llegada de personas capaces de mantener en alto el prestigio y el nivel actual del festival”, anunció Angulo en una convocatoria para hacer balance de la 67 edición, que se cerró a finales del pasado mes de octubre con 212.831 espectadores (con 78.522 entradas presenciales vendidas y 134.309 visionados online), un nuevo techo en la historia del certamen.

“Desde mi llegada a Valladolid me he entregado con entusiasmo a potenciar, modernizar y recuperar el brillo que siempre tuvo la Seminci, tratando de crear espacios, contenidos y miradas nuevas. He buscado abrir la programación a nuevos públicos para acercarles en lo posible al cine de autor, principal seña de identidad del festival. Con distancia, todo ello me deja la sensación de labor cumplida”, señaló Angulo.

En declaraciones recogidas por Ical, el gestor anunció que “después de unos maravillosos quince años al frente de Seminci”, quiere dedicarse “al asesoramiento externo en temas de programación, organización y remodelación de festivales, eventos de cine y a otros proyectos largamente abrazados”. Asimismo, confirmó que, “hasta que haya un nuevo director o directora” al frente, ejercerá como “director interino o en funciones”, algo que espera que “no se demore más allá de lo indispensable”.

Respecto al proceso de sucesión que ahora se abre, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, explicó que a través de la Fundación Municipal de Cultura comenzarán “ya” a buscar un relevo: “Tenemos las bases de la convocatoria y se publicarán en breve, y por tanto esperamos que en el primer trimestre del año tendría que estar una nueva persona asumiendo la dirección, esa es nuestra previsión”.

Esas bases, adelantó, serán “similares a las que se publicaron hace unos años” (en 2016, cunado se acordó renovarle en una convocatoria pública). Al respecto, señaló que se incorporará en las exigencias “una cierta experiencia en la dirección, coordinación de festivales”. “Nos parece que la dirección de Seminci tiene que tener delante, al frente, a una persona con experiencia y conocedora del mundo de la dirección y coordinación, o coordinación de festivales”, abundó.

Nuevos retos

Entre tanto, Angulo avanzó que, por su parte, ya se encuentra “trabajando en la próxima edición, pensando retrospectivas e invitaciones a gente, porque es un trabajo que se puede adelantar y que luego habrá que confrontar con quien se elija como director”.

Cuestionado por las razones que le han empujado a adoptar esa decisión, Angulo aludió a tres. En primer lugar, señaló que, por su forma de ser, necesita “vivir con entusiasmo y con mucha ilusión en todo” lo que hace. “Tras estos quince años he perdido un poco de entusiasmo y la ilusión que yo necesito tener a tope para poder buscar lo mejor en mi trabajo”, explicó.

En segundo lugar, señaló que “hay momentos en la vida en que sientes que te repites, que no avanzas o no aportas grandes cosas, pese a que los resultados han sido muy buenos. Te das cuenta de que hará falta que venga alguien, hombre o mujer, con energías renovadas, ideas nuevas, frescura, para poner en solfa parte de lo que se está haciendo y seguir manteniendo el nivel en alto”. Y por último aseguró que “hay que saberse ir cuando se está arriba”.

Sobre la posibilidad de seguir colaborando con el certamen en otras tareas, cuando se designe al nuevo director, Angulo señaló que es algo que le hace “ilusión, pero con una distancia, en otro territorio, externamente”. “No quería tener un contrato de exclusividad en este momento, porque me apetecía hacer otras cosas que ya comentaré. Este es mi festival, y lo que pueda seguir colaborando en adelante lo haré encantado. Voy a dar casi mi vida, mi agenda... lo que necesite al nuevo director. Este Ayuntamiento a nivel de cultura tiene proyectos muy importantes a medio plazo, a los que me quiero dedicar también si llegamos a un acuerdo, que no creo que sea especialmente complicado”, afirmó.

Al respecto, al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, fue claro: “Javier seguirá trabajando para nosotros, ayudará desde otro ángulo, pero Seminci seguirá siendo su festival y parte de su vida. Aún puede ayudar mucho al nuevo director o directora, y al equipo de gobierno, no solo en la transición sino mucho más allá”.

Queda ahora por determinar quién será el nuevo director de la Semana, un cargo por el cual pasaron, anteriormente, el fundador del certamen Antolín de Santiago y Juárez (1956-1973), Carmelo Romero (1974-1975), Rafael González Yáñez (1976-1977), un comité de dirección “provisional”, también denominado “de salvación”, que se mantuvo al frente entre 1978 y 1983 (con Fernando Herrero al frente, acompañado en las tareas directivas por Germán Losada, José María Pérez, José Ángel Rodero y Rafael González Yáñez), Fernando Lara (que dirigió el certamen durante 21 ediciones, entre 1984 y 2004), Juan Carlos Frugone (2005-2007) y Javier Angulo (2008-2022).