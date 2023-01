Puente afirma que el problema de Castilla y León no es el aborto sino la despoblación

Nueva voz y autorizada para la polémica suscitada en Castilla y León a raíz del protocolo de las embarazadas. Esta vez ha sido el alcalde Valladolid quien afirmaba que el problema de esta Comunidad no es el aborto, “no sé otros pero yo no me lo había planteado nunca”, sino el de que “se nos va la gente, que no hay oportunidades y que nos estamos desindustrializando”.

Durante unas declaraciones a los medios, al inaugurar un punto de aparcamiento cubierto para bicicletas, ha pedido al Gobierno de Castilla y León que intente centrarse “en los problemas de los ciudadanos, no en crearlos” y para ello ha puesto como ejemplo el gobierno municipal que preside desde el año 2015

“Este domingo cogía un avión a las cinco menos veinte de la mañana a Eslovaquia para intentar traer una empresa a esta tierra, que es el principal problema que tenemos”, ha insistido en su análisis.

También ha recordado y con estadísticas, que Castilla y León ha sido el “territorio donde mayor número de empresas han cerrado el último año, a esto es a lo que se tenían que dedicar estos señores que lo único que hacen es crear polémicas constantemente abriendo problemas donde no los hay”, ha concluido.