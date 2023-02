Cremas y maquillaje para robarle una sonrisa al cáncer

Las cremas y el maquillaje no solo dibujan contornos y tapan imperfecciones sino que sirven para ganar confianza y mejorar la autoestima de muchas mujeres que enfrentan cada día el cáncer y les permite compartir experiencia con otras en su misma situación.

Así son los talleres del programa “Ponte guapa, te sentirás mejor” que organiza la Fundación Stampa, con la mediación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la participación de los propios hospitales -56 se han unido a este proyecto - y por la que han pasado cerca de 10.000 pacientes desde que esta iniciativa se puso en marcha, hace ya diez años.

Es el caso de Laura Rodríguez, de 29 años y afectada por un cáncer de mama, que llega al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para encontrarse con una decena de participantes de esta actividad, en este caso, al otro lado de una gran pantalla, ya que la modalidad on line se ha extendido tras la pandemia de la covid-19 y al tenerse que quitar la mascarilla para recibir los cuidados de belleza.

Laura notó un bulto en el pecho cuando se hacía un masaje en el esternón como parte de los cuidados derivados de un accidente de tráfico previo y, tras las pertinentes pruebas, se le diagnosticó un cáncer de mama el 23 de noviembre del pasado año. ”Fue relativamente rápido, en veinte días” explica a EFE y en el hospital de día, donde se hace el seguimiento de los pacientes oncológicos, recibió una llamada de la AECC y le ofrecieron “el papel” para apuntarse al taller que imparte la voluntaria de Stanpa, María José Treceño.

”Lo único que no se les permite es hablar de la enfermedad ni del tratamiento, porque aquí solo se viene a hablar de belleza y de ponerse guapa”, detalla Treceño a EFE, a la vez que subrayar que con estos consejos no solo buscan que las participantes aprendan a cuidar la piel o disimular los efectos secundarios de los medicamentos o la quimioterapia, “sino que también pasen un momento que sea diferente”. ”Que vuestro momento de belleza sea vuestro”, propone Treceño a los pocos minutos de iniciar el taller, en el que - con un neceser gratuito que reciben todas las participantes - aprenderán sobre higiene facial, hidratación de la piel, protección solar y, de paso, ganar confianza y mejorar la sociabilidad de las pacientes.

”Funciona, lo primero, a nivel de autoestima”, afirma la supervisora del hospital de día del Río Hortega, Rebeca Pérez, que explica a EFE que “el hecho de verte bien cambia la percepción de tu proceso de enfermedad” e incide en que los consejos que se ofrecen en estas formaciones “están perfectamente adaptados para pieles irritadas y con sensibilidad por los fármacos”.

La formación on line es un arma de doble filo para las pacientes, ya que las barreras tecnológicas alejan a las usuarias de mediana edad y mayores, especialmente las afectadas por cáncer de mama, ya que en esta patología “la pérdida de cabello a lo mejor se produce a los quince días”.

El lado positivo lo subraya en declaraciones a EFE la coordinadora del voluntariado de hospitales de la AECC Valladolid, Tania González, que asegura que con la modalidad presencial “los grupos eran un poquito más reducidos, de unas siete personas, pero en formato online abrimos la posibilidad de hacerlo en otros hospitales y se suelen conectar entre doce y quince mujeres desde sus domicilios”.

En Valladolid, donde el proyecto se instaló en 2013, el hospital universitario ofrece estos talleres de forma mensual como una parte más del tratamiento. Sin embargo sus promotoras tuvieron que lidiar con la incomprensión en sus primeros años: “éramos las de las cremitas, que veníamos a que se maquillaran, a ‘pinturearse’”, rememora Treceño.

Un recuerdo sustituido por el de la ovación cuando ampliaron estas formaciones a un segundo hospital en Valladolid, el Clínico Universitario. Una sensación que comparte la directora de ‘Ponte guapa, te sentirás mejor’ de la Fundación Stanpa, María Muñoz, que destaca el papel del jefe de oncología del Hospital Gregorio, Miguel Martín, pionero en acoger esta propuesta.

Muñoz explica en declaraciones telefónicas a EFE que este programa de responsabilidad social es heredero de “Look good, feel better”, en marcha desde hace un cuarto de siglo en Estados Unidos, y que en su versión española apoyan 20 patronos y 12 colaboradores del sector de la cosmética.

El siguiente escalón de esta iniciativa pasa por llegar al otro 50 por ciento de la población, los hombres, y para lograrlo la Fundación Stanpa ha organizado las sesiones formativas online “Men” - no son talleres en sentido estricto, sino demostraciones - que comenzarán el próximo 22 de febrero, ya que los pacientes oncológicos de ambos sexos comparten los mismos problemas.

De nuevo en Valladolid, Laura Rodríguez se despide de sus compañeras al otro lado de la pantalla tras algo más de una hora de taller en el que han compartido trucos y secretos de belleza, del que sale no solo con “la piel más suave”, sino una expresión diferente. ”Desde que me diagnosticaron el cáncer no me había maquillado, porque al final lo dejas en segundo plano, tanto el cuidado de tu piel como de ti misma. Al verme maquillada, un poco más normal dentro de esta situación, me anima un montón”, concluye con una sonrisa.