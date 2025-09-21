El 24MX Hixpania Hard Enduro se despide de Aguilar de Campoo (Palencia), la única cita española del mundial

La localidad palentina de Aguilar de Campoo albergó este fin de semana el 24MX Hixpania Hard Enduro 2025, que además este año fue la cuarta ronda del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro. Catalogada como evento deportivo de interés, reunió a los mejores pilotos internacionales en una prueba que este año contó con 180 inscritos de 25 nacionalidades.

El Hixpania Village volvió a ser el epicentro de la acción, con paddock, zona comercial, gastronomía y ambiente festivo para todos los públicos. La carrera recorrió la Montaña Palentina, consolidando a la villa galletera como uno de los escenarios más imponentes del mundial.

Este domingo 21 de septiembre, llegó la esperada final Hixpania-The Lost Road que puso el broche de oro a un fin de semana dedicado al Hard Enduro, informa Ical.