César Pérez Gellida: “Blacklladolid 2026 hilvanará literatura y moda”

Las charlas de la quinta edición de Blacklladolid han llegado a su fin con una jornada llena de literatura. El castillo de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña dice adiós a cinco días en los que han pasado por su hemiciclo algunos de los mejores escritores nacionales y grandes ponentes en torno a la gastronomía. Además, Blacklladolid 2025 se ha despedido con un anuncio importante por parte de su organizador, César Pérez Gellida: “La edición de 2026 tendrá como hilo conductor la literatura y la moda”.

Este último día, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, ha contado con la presencia Dolores Redondo y de uno de los mayores referentes literarios de nuestro país, Fernando Aramburu.

Dolores Redondo mezcló literatura y cocina en su charla con María Ramos. “La cocina siempre ha sido el corazón de la casa, el lugar donde se reunían las mujeres, la zona más caliente”, ha desgranado la autora, que a partir de ahí se ha sumergido en su pasado familiar y en cómo ha influido en su obra. “Mi abuela alimentó mi mente con las historias que formaban parte del legado cultural y la tradición de la zona. Y hablaban de brujas y de los espíritus que habitaban estas tierras. Además, los chavales quedábamos a contar historias de miedo, pero no de vampiros o de hombros lobo, narrábamos leyendas ligadas a nuestra tierra”, ha explicado Dolores Redondo, que con sus palabras ha dibujado su especial mundo para transformar el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña en el bello Valle del Baztán.

Tras escuchar a Dolores Redondo, llegó el turno de disfrutar de la charla con Fernando Aramburu. Durante la conversación el autor ha explicado su proceso creativo. “Yo tengo que saber cómo va a terminar una historia porque esto me permite constatar si un adjetivo o un detalle es necesario o superfluo. Si no contribuye a que la masa textual se dirija hacia el punto final, no entra. Eso me ha llevado a cada vez escribir más seco, pero es una norma que me he impuesto, que en mis libros no haya nada que no sea estrictamente necesario”.

Fernando Aramburu recibió después el premio Blacklladolid 2025 de la mano de César Pérez Gellida y Dolores Redondo “Los castillos me traen buena suerte, como demuestra el hecho de que me hayan dado este maravilloso premio y pueda decir: muchas gracias, es un honor, debo mucho a mis padres”. El autor de Patria recoge así el testigo de Eduardo Mendoza (2024), Lorenzo Silva (2023), Julia Navarro (2022) y Víctor del Árbol (2021)

Después de la entrega del premio Blacklladolid, llegó el momento de clausurar la quinta edición del certamen de la mano de Moisés Santana Alonso, diputado del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid: “Felicitar en nombre de Conrado Íscar a César Pérez Gellida y Dolores Redondo por poner en marcha este certamen literario tan diferente en un lugar tan maravilloso como el castillo de Fuensaldaña. Blacklladolid pone a la provincia en el mapa internacional”.

El certamen se ha convertido en un evento con una gran presencia también en las redes sociales y en las plataformas de streaming, ya que ha acumulado 248.345 visualizaciones, con 10 millones de reproducciones acumuladas en los vídeos de redes sociales y 2 millones de usuarios. Todos estos números demuestran un año más que Blacklladolid ya se ha consolidado como un evento fundamental en el panorama cultural español.