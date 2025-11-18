Absueltos los 16 acusados del accidente del pozo Emilio del Valle donde seis mineros perdieron la vida

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a los 16 acusados de homicidio por imprudencia grave y lesiones por el accidente que el 28 de octubre de 2013 le costó la vida a seis mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón.

En una sentencia de más de medio millar de páginas conocida hoy, el tribunal también absuelve a las compañías de seguros como responsables civiles directas y la Hullera Vasco Leonesa, como responsable civil subsidiaria.

El trágico accidente se produjo por un derrabe de carbón que provocó un gran aporte de grisú en la galería de la planta séptima, donde se encontraban las víctimas. Como consecuencia del mismo, el contenido de oxígeno bajó casi de forma instantánea hasta el uno por ciento, lo que ocasionó la muerte inmediata por asfixia a José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure .

Cuatro años después, el juzgado de Instrucción número 4 de León determinó la existencia de seis presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y otros de lesiones por imprudencia y argumentó que se trabajaba en la zona afectada sin las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los mineros, como fatalmente ocurrió.

Entre los 16 imputados en este caso figuran el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle; los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad. Para cada uno de ellos el fiscal solicitó penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones por un importe global de unos dos millones, mientras las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Por su parte, los afectados reclamaron la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible.

Después de ocho semanas de vista oral, el 30 de marzo de 2023, quedó visto para sentencia el juicio.

En las conclusiones finales, el fiscal afirmó que el accidente “se podía y debía haberse evitado”. A su entender, la invasión masiva de grisú que provocó la tragedia “no fue producto de un hecho fortuito, algo imprevisible o inevitable”. En su intervención apuntó a que se produjeron incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad minera y de la obligación del empresario de garantizar la seguridad y la salud de la plantilla. El riesgo de una emanación de metano “inmediata, intempestiva y de gran magnitud”, dijo, es conocido, conocido, no es algo inaudito y hay unas normas y medidas para evitar sus consecuencias.

Además, consideró acreditado que no se adoptaron, por parte de los altos cargos y los técnicos que dirigían la compañía en ese momento, las medidas oportunas y no obraron con la “diligencia necesaria para evitar el resultado conocido”. También aludió a que aunque de las pruebas testificales practicadas no se pueda concluir que existieran unas claras señales de alarma, sí había preocupación y temor en los trabajadores que trabajaban en el taller siniestrado. “Había preocupación porque aquello no acababa de hundir y había índices altos de metano”, mencionó como ejemplos.

Por su parte, el abogado del presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa sostuvo que el accidente surgió “por un caso fortuito o fuerza mayor”. También negó que existiera “temor de los trabajadores por un supuesto riesgo. Nadie señalaba esos miedos” . Además, incidió en que la Hullera Vasco Leonesa disponía de un sistema de prevención y seguridad “adecuado”.

Indignación entre los familiares

Mientras, los familiares de los seis mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) en el municipio de La Pola de Gordón (León) en 2013 han calificado de “denigrante” e “incomprensible” que la Justicia haya absuelto a todos los acusados por el accidente.

"Es incomprensible que no sean declarados culpables con todo lo que tenían en contra y que ahora se diga que no hay pruebas suficientes", ha señalado Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos, en declaraciones a EFE tras conocer el fallo de la sentencia.

El auto absuelve a los 16 acusados de los delitos contra los derechos de los trabajadores, de homicidio por imprudencia grave y de lesiones por imprudencia grave y también libera a las compañías de seguros como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.

"Después de doce años de lucha ya está. Absueltos todos. Es lo que nos queda a los pobres, fastidiarnos”, ha añadido.

“¿En qué mundo vivimos?. De los dieciséis responsables de su seguridad, ¿todos son inocentes? ¿No hay ni uno que tuviera algo de responsabilidad? Qué increíble. Qué denigrante. Si no hay justicia no hay nada ya”, ha lamentado.

Moure, que ha liderado las marchas y los actos reivindicativos que se han organizado en estos años para pedir justicia para los seis mineros fallecidos, se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que se ha dictado sentencia desde la incorporación de la magistrada el pasado 29 de octubre tras dos años de baja.

“¿Cómo puede ser que después de casi tres años desde que acabó el juicio no se hubiese resuelto y ahora, en poco más de dos semanas, ya se ha dictado sentencia?”, ha insistido.

Ha asegurado que es “incomprensible” que “haya estudiado el caso tan rápido” desde la incorporación tras la baja y ha sugerido que bajo este caso “ha tenido que haber presiones”.

Por su parte Icíar Ríos, viuda de José Luis Arias, ha lamentado a EFE que este sea el fallo después de tantos años esperando la sentencia.

“Es un mazazo más, aunque tampoco me coge de sorpresa, si te digo la verdad”, ha añadido, al tiempo que ha insistido en que “hace mucho tiempo" que dejó de creer en la Justicia.