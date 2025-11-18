Mañueco reivindica su gestión ante la "desfachatez" de Sánchez y el PSOE

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado esta tarde la Junta Directiva del partido en la provincia de León, en un nuevo acto de lartido de precampaña, en el que ha vuelto a sacar pecho de su gestión en la presente legislatura, además de arremeter contra el Gobierno de España y el PSOE por vivir de forma permanente del conflicto alimentando el ruido para que nada cambie. "Nosotros estamos en la gestión, otros están sólo en el ruido. Ruido de frases vacías, de gestos sin fondo", advertía el también jefe del Ejecutivo autonómico.

Mañueco llamaba a los suyos a reaccionar ante esta forma de hacer política así como a hacer algo distinto, . “Hemos venido a hablar más claro y a dignificar la esencia de gobernar, que es servir a las personas, transformar la realidad a mejor y rendir cuentas a los vecinos”, añadía, mientras reafirmaba su apuesta por el trabajo sereno y el esfuerzo diario, así como en el resultado que se ve y que se mide. "Somos más de nueces que de ruido. Somos de muchas nueces", afirmaba.

Asimismo, volvía a llamar a los alcaldes y concejales del PP a que se impliquen y estñen cerca de la gente explicando lo mucho y bueno que se ha hecho en esta legislatura. "Tenéis que trasladar alto y claro el mensaje del PP, al que la gestión y la explicación de la gestión es la fuerza que le ha hecho ganar en tantas ocasiones en Castilla y León”, apuntaba.

Tras poner de relieve los “pasos de gigante” que la comunidad ha dado en los últimos años, ya sea en crecimiento económico, empleo o mejora del estado del bienestar, el presidente de la Junta llamaba a los suyos a no conformarse y apostar por “llegar más lejos”, para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, trabajar y formar una familia.

“Lo merecen nuestros jóvenes que buscan oportunidades, las familias que buscan estabilidad, quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan la tierra, nos enseñan en nuestras aulas o cuidan a nuestros mayores”, decía.

El presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su parte, atizaba a un PSOE "instalado en la mentira, la manipulación, la desvergüenza, la desfachatez y sin problemas en hacer o decir mentiras o manipular cualquier circunstancia”.

En este sentido, ante el aumento de la población el Castilla y León que, según afirmó, el secretario provincial de PSOE “dice que gracias a las políticas de Pedro Sánchez”, Suárez-Quiñones puntualizó que en realidad “ha aumentado a pesar de sus políticas, pesar de él y a pesar del no a León de Pedro Sánchez”.

“La población no aumenta por la gente que ha venido a trabajar a Torneros tras siete años sin hacer nada, ni se ha trasladado a pesar del nuevo trazado entre Ponferrada y León, ni circula por la A-60 León-Valladolid o por la A-76 Ponferrada-O Barco de Valdeorras, ni pasa por los pasos subterráneos de los cruces de la Granja u Hospitales, ni disfruta de la segunda fase de San Marcos o del Teatro Emperador”, criticó, en declaraciones recogidas por Ical.

Frente a ello, el ‘popular’ leonés remarcó que el aumento de población “más tiene que ver” con las políticas del Partido Popular de Castilla y León, “con la mejor educación de España los compromisos con la dependencia, la atención mayores, las políticas vivienda o las mejoras en la provincia”.

“Que no roben las causas porque tienen mucha manía de fagocitar las obras y los logros de los demás”, advirtió Suárez-Quiñones al PSOE, al tiempo que acusó a Vox de “pretender perjudicar la Comunidad”, ya que “ya ni critica al PSOEy vota con ellos” en una “desvergüenza histórica”.

Por este motivo, se mostró convencido de que “el mejor bastión para que Pedro Sánchez siga en el poder es Vox”, quienes tendrán “una deuda histórica con la sociedad leonesa por su papel infame” y por “no haber condicionado ninguna cosa buena para León”.