Mila Marcos: "Desde que Sánchez gobierna se han cerrado 110.000 explotaciones agrarias"

La portavoz del GPP en la Comisión Mixta de la UE, Milagros Marcos, reclama al Gobierno no dar por válido el nuevo Marco Financiero Plurianual europeo 2028-2034, que plantea recortes de hasta el 22% a la PAC, del 60% a la pesca y no recoge las necesidades del POSEI.

Además, subraya que solo el Gobierno puede negociar. “Es el momento de que negocie, defienda los intereses de España, impida los recortes y evite que se adopte una arquitectura presupuestaria claramente contraria a los intereses del país”, manifiesta.

La parlamentaria muestra su preocupación por “la incoherente actitud de los socialistas españoles, aquí y en Bruselas”, puesto que “solo el Gobierno de España puede negociar con la Comisión y utilizar la fuerza que da el hecho de que este acuerdo deba ser aprobado por unanimidad de todos los países”

“Defendemos un modelo de política agraria y pesquera común para todos los Estados miembros, no que los apoyos dependan de la voluntad de cada Gobierno, y queremos una PAC independiente que no esté diluida en otras políticas”, remarca.

Asimismo, recalca asimismo que no se puede apoyar un modelo que copia los fallidos Next Generation pues, a nueve meses de que acabe el plazo, nuestro país sigue sin gastar el 64% de estos fondos. “Asusta pensar que los tendremos que devolver y que, gracias al voto de VOX, Sánchez los está manejando a su antojo”, censura.

Mila Marcos advierte de que esta situación está teniendo muy serias consecuencias en el campo, y que priorizarlas fue la causa de que la PAC actual tenga un recorte de 5.000 millones, y su devolución es la causa del recorte en la próxima PAC.

De la misma forma, la dirigente palentina denuncia los recortes a agricultores, ganaderos y pescadores en siete años de sanchismo, que les han llevado a “una situación crítica, con subidas de impuestos y un incremento de casi el 40% en la cesta de la compra”

Finalmente, lamenta que el sector pesquero español ha perdido más de 700 buques, el consumo de pescado ha caído un 32% y 5.000 pescaderías han cerrado”, detalla al respecto.

"Desde que Sánchez gobierna, en el sector agrario hay 75.000 ocupados menos, han cerrado más de 110.000 explotaciones y hay tres millones menos de cabezas de ganado”, finaliza.