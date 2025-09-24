Acciona, otro jarro de agua fría para El Bierzo

Nuevo jarro de agua fría para la comarca leonesa de El Bierzo, a cuenta del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que se ha planteado en Acciona Industrial, la central de biomasa de Cubillos del Sil (León) tras su cierre, y que afectará a sus 47 trabajadores.

La medida ha sido comunicada a la representación legal de los empleados por Acciona Industrial, compañía que gestiona la planta propiedad de Forestalia y de la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, según han avanzado fuentes de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), desde donde han mostrado su rechazo a este ERE.

"Es otro golpe más para el futuro industrial del Bierzo, una comarca que ya arrastra graves problemas económicos y laborales", advierte Jorge Díez, secretario general de UGT FICA Bierzo, quien ha avanzado que el proceso negociador del expediente comenzará el próximo 30 de septiembre.