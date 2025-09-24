Laboral
Acciona, otro jarro de agua fría para El Bierzo
Presenta un ERE de extinción para medio centenar de trabajadores de la planta de biomasa de Cubillos del Sil
Nuevo jarro de agua fría para la comarca leonesa de El Bierzo, a cuenta del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que se ha planteado en Acciona Industrial, la central de biomasa de Cubillos del Sil (León) tras su cierre, y que afectará a sus 47 trabajadores.
La medida ha sido comunicada a la representación legal de los empleados por Acciona Industrial, compañía que gestiona la planta propiedad de Forestalia y de la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, según han avanzado fuentes de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), desde donde han mostrado su rechazo a este ERE.
"Es otro golpe más para el futuro industrial del Bierzo, una comarca que ya arrastra graves problemas económicos y laborales", advierte Jorge Díez, secretario general de UGT FICA Bierzo, quien ha avanzado que el proceso negociador del expediente comenzará el próximo 30 de septiembre.
