AEMET alerta por el aumento de temperaturas en Castilla y León

Muchos pueblos y ciudades de Castilla y León se encuentran en fiestas. Y el sol no se las ha querido perder. Por eso el intenso calor va a protagonizar la jornada de este sábado 6 de septiembre en toda la Comunidad. Así lo alerta la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) por lo que recomienda que en las horas centrales del día los ciudadanos se hidraten y eviten actividades deportivas. Y es que los termómetros se situarán muy por encima de los 30 grados en todas las provincias, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de sus festejos populares en la calle.

En este sentido, se pronostica que las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado ascenso, que podrá ser localmente notable, y las máximas en ascenso, localmente notable en el noreste, salvo en el tercio sur sin cambios o en ligero ascenso.

La AEMET, además, prevé cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día, preferentemente de nubes medias y altas; así como viento del sur al suroeste, moderado con intervalos de fuerte en cotas altas.

En lo que se refiere a las ciudades, las temperaturas mínimas se situarán entre los 11 grados de León; los 13 de Soria; los 14 de Ávila, Palencia y Zamora; los 15 de Salamanca; y los 16 grados de Burgos, Segovia y Valladolid.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 29 de Ávila y Segovia; los 31 de León y Soria; los 32 de Burgos y Salamanca; los 33 de Palencia y Zamora; y los 34 grados de Valladolid.