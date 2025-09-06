Dos heridos en el vuelco del turismo en el que viajaban en la A-6, a la altura de Mota del Marqués (Valladolid)

Dos personas, de unos 70 años de edad, resultaron heridos como consecuencia del vuelco del turismo en el que viajaban en el kilómetro 201 de la A-6, a la altura de Mota del Marqués (Valladolid), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

El accidente vial tuvo lugar a las 05:06 horas, donde se solicitó asistencia para un varón y una mujer, quienes se encontraban conscientes y fuera del vehículo.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Mota del Marqués. Ambas personas fueron trasladadas en la ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Por otro lado, un turismo resultó calcinado esta mañana en la calle Corbacera de Salamanca sin que se registraran heridos ni personas afectadas por el humo.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 a Ical, varias llamadas alertaron del incendio a las 6.26 horas, cuando el vehículo se encontraba estacionado frente al número 15 de la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Salamanca, que sofocaron el fuego.