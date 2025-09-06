El fuego de Fasgar-Igüeña sigue activo pero se extingue Garaño y hay once controlados

Los incendios forestales de Fasgar e Igüeña, que se han combatido con una dirección técnica única, continúan activos aunque sin riesgo, mientras que la Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el fuego de Garaño, y se mantienen controlados otros once, casi todos del grupo de los grandes incendios que pusieron en jaque la Comunidad en el mes de agosto.

La información actualizada de la Consejería de Medio Ambiente, en el portal web Infocal, ha recogido en la últimas horas la extinción del incendio de Garaño (León), que se declaró el 24 de agosto por causas accidentales y que hasta su extinción, el 5 de septiembre a las 20:35 horas, calcinó más de 1.300 hectáreas.

Se suma así al fuego ya extinguido de Yeres (León), que afectó al espacio natura de Las Médulas, catalogado por Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y que la Junta dio por acabado también a última hora del jueves 4 de septiembre, tras quemar más de 3.800 hectáreas desde el 9 de agosto.

Igualmente, esta semana se han extinguido los fuegos de Molezuelas de la Carballeda, declarado el 10 de agosto y que pasó de Zamora a León, convertido en el mayor incendio forestal de la Comunidad con más de 31.000 hectáreas quemadas, además de ocasionar miles de evacuados.

También han desaparecido del mapa de incendios los palentinos de San Pedro de Cansoles y Cardaño de Arriba, iniciados ambos el 16 de agosto por derivaciones de fuegos leoneses; y el de Berlanga del Bierzo, del 28 de agosto, intencionado y por el que se detuvo a un joven que se encuentra internado en Psiquitaría.

Sin embargo, los fuegos de Fasgar (8 de agosto) e Igüeña (19 de agosto) continúa a primera hora de la mañana de este sábado activos, con ya sin riesgo, y también en León hay activo otro fuego, en Espino, que se declaró a las 21:18 y en el que han trabajado por la noche cuatro medios.

Mientras, como controlados se mantienen Anllares del Sil (8 de agosto), Llamas de Cabrera (8 de agosto), Barniedo de la Reina (13 de agosto), Cipérez (13 de agosto), Porto (14 de agosto), La Uña (14 de agosto), Caín de Valdeón (16 de agosto), La Baña (17 de agosto) y Candelario (18 de agosto), además del segundo de Berlanga del Bierzo, que se declaró el 4 de septiembre, aunque este sin ningún riesgo.

Controlado está también un fuego declarado a las ocho y media de esta mañana en Fontiveros, Ávila, que tiene movilizados tres medios.

