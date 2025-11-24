AEMET alerta de fuertes tormentas en estas zonas de Castilla y León

Las lluvias van a volver a hacer aparición en Castilla y León. A la inestabilidad de las últimas jornadas, en la que el frío polar ha sido el gran protagonista, ahora se va a sumar las tormentas, este lunes 24 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de la llegada de fuertes tormentas en diversas zonas de la Comunidad.

Además se prevé cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos al final del día, con precipitaciones débiles generalizadas, o localmente moderadas principalmente por la tarde. Estas precipitaciones también pueden ser persistentes en las zonas de montaña.

La AEMET, asimismo, sitúa la cota de nieve bajando a unos 1300 metros al final del día. Brumas y bancos de niebla, más probables en cotas altas. En cuanto al viento soplará del suroeste al noroeste, flojo a moderado, con probabilidad de alguna racha fuerte o muy fuerte, principalmente en zonas altas.

Las temperaturas sufrirán un ligero o moderado ascenso, salvo las mínimas en el noroeste y las máximas en el suroeste en ligero descenso. Tampoco se descarta alguna helada débil en montañas del norte. En las ciudades las mínimas se situarán entre los tres grados de Burgos, Palencia y Soria; los cuatro de Zamora; los cinco de Ávila, León y Valladolid; y los seis grados de Salamanca y Segovia.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 10 grados de Soria; los 11 de Burgos, Segovia; los 12 de Palencia; los 13 de Ávila, León, Salamanca y Valladolid; y los 14 grados de Zamora.