Susto en una empresa de embalajes incendiada en Valladolid
Una quincena de bomberos y cuatro vehículos siguen trabajando en la fábrica donde no ha habido personas afectadas y se han producido daños materiales reducidos
Susto importante el que se han llevado en una fábrica de embalajes que almacena madera y alrededores situada en la carretera de Villabáñez, en Valladolid, tras un incendio que se propagó rápidamente pero que finalmente se pudo sofocar con prontitud además de saldarse sin personas afectadas y solo con daños materiales reducidos.
Hasta cuatro vehículos y una quincena de bomberos se desplazaron esta mañana hasta la empresa para actuar contras las llamas y el extenso humo de un foco se centralizó en un contenedor que contenía embalajes y residuos, el cual se incendió, aunque el fuego no se extendió hasta otras partes de la fábrica, según informan desde el Servicio de Emergencias1-1-2.
El aviso se dio en torno a las 09.26 horas, por lo que se movilizaron hasta el lugar efectivos Bomberos, Policía Municipal y Nacional, a la empresa distribuidora de energía Nedgia.
Los trabajos de extinción continúan en el lugar del suceso.
