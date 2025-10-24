Acceso

Susto en una empresa de embalajes incendiada en Valladolid

Una quincena de bomberos y cuatro vehículos siguen trabajando en la fábrica donde no ha habido personas afectadas y se han producido daños materiales reducidos

Los trabajos de extinción continúan en el lugar del suceso con cuatro dotaciones compuestas por quince bomberos y cuatro máquinasRubén CachoIcal
Susto importante el que se han llevado en una fábrica de embalajes que almacena madera y alrededores situada en la carretera de Villabáñez, en Valladolid, tras un incendio que se propagó rápidamente pero que finalmente se pudo sofocar con prontitud además de saldarse sin personas afectadas y solo con daños materiales reducidos.

Hasta cuatro vehículos y una quincena de bomberos se desplazaron esta mañana hasta la empresa para actuar contras las llamas y el extenso humo de un foco se centralizó en un contenedor que contenía embalajes y residuos, el cual se incendió, aunque el fuego no se extendió hasta otras partes de la fábrica, según informan desde el Servicio de Emergencias1-1-2.

El aviso se dio en torno a las 09.26 horas, por lo que se movilizaron hasta el lugar efectivos Bomberos, Policía Municipal y Nacional, a la empresa distribuidora de energía Nedgia.

Los trabajos de extinción continúan en el lugar del suceso.

