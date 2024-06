El aforo para la próxima edición de los ‘Conciertos de las Velas de Pedraza’ (Segovia) seguirá limitado a 5.000 personas

La reunión de seguridad ha cerrado el dispositivo para la XXXI edición de los ‘Conciertos de las Velas de Pedraza’, evento cuyo aforo continuará estando limitado a 5.000 personas, sin contar con los residentes y clientes de hoteles y restaurantes, así como comerciantes

La subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, presidió, junto con el alcalde de la villa, José Enrique Reques, la reunión para coordinar el dispositivo de seguridad de los conciertos que se celebrarán los próximos 6 y 13 de julio en la explanada del Castillo.

En la reunión también participó el teniente coronel de la Guardia Civil, Benito Donate; el presidente de la ‘Fundación Villa de Pedraza’, organizadora del evento, José Antonio Herce, y responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico y de Protección Civil.

Para acceder a Pedraza será preciso adquirir los pases gratuitos y nominativos que facilita la Fundación Villa de Pedraza. No podrán adquirirse más de cuatro pases por persona. Aquellas personas que no dispongan del pase, no sean residentes o no tengan reserva para un establecimiento hostelero, no podrán acceder a Pedraza hasta que la organización considere que hay espacio suficiente y evitar así un problema de seguridad.

Los vehículos podrán estacionar en los dos aparcamientos habilitados, con más de 10.000 metros cuadrados de extensión. Al interior de la villa amurallada no estará permitido acceder con vehículo a partir de las 18 horas. Además, se colocarán paneles móviles en las carreteras nacionales y en los accesos a Pedraza.

Se recomienda a aquellas personas con movilidad reducida que acudan a Pedraza que lo comuniquen con antelación en la medida de lo posible, para que la organización pueda facilitar el acceso, ya que esta localidad no dispone de una accesibilidad adecuada debido a su fisionomía.

Durante los conciertos habrá personal sanitario en dos puntos, así como ambulancias, en el interior y exterior de la villa, para en caso de ser necesario, actuar con la mayor rapidez, garantizando la seguridad de los asistentes.