Sociedad
El circo protagonizará la divertida "Carrera Holi San Antolín" en Palencia
Se trata de una competición singular con un recorrido de 500 metros sin cronómetro ni clasificación para disfrutar en familia o con amigos
Palencia volverá a teñirse de color con la tercera edición de la Carrera Holi San Antolín, que este año se celebrará bajo la temática del circo y con una nueva ubicación: el parque de los Jardinillos.
La cita, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, coincidiendo con las fiestas grandes de la ciudad. En esta edición se adelantará su inicio a las 17 horas.
El concejal de Fiestas, Francisco Fernández, y el presidente del club organizador, Mariano Calvo, han presentado este jueves el evento, que contará con un recorrido de 500 metros sin cronómetro ni clasificación, pensado para disfrutar en familia o con amigos.
A lo largo del circuito se instalarán cuatro estaciones de color, una cada 125 metros, desde donde se lanzarán un total de 1.100 kilos de polvos holi biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, elaborados con almidón de maíz, libres de alérgenos y sin gluten.
Cada participante recibirá un pack compuesto por camiseta blanca, pulsera personalizada, refresco, tres bolsas de polvos de 100 gramos en distintos colores, gafas de protección ocular y tres pulseras fluorescentes.
Además, al finalizar la carrera, la fiesta continuará con música en directo a cargo de los DJ Pierre May, Víctor García y Pedro Sarmiento, junto con cañones de espuma, castillos hinchables y actividades circenses.
Las inscripciones, con un precio de 15 euros, se pueden realizar desde ya a través de internet y de forma presencial. La organización pondrá a la venta un total de 1.000 entradas y la apertura de puertas se realizará a las 16:30 horas.
"La Holi San Antolín es un evento especial, sin competición y con un ambiente único que conecta a personas de todas las edades y culturas en torno al color y la diversión", señalaba el concejal.
✕
Accede a tu cuenta para comentar