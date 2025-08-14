El circo protagonizará la divertida "Carrera Holi San Antolín" en Palencia

Palencia volverá a teñirse de color con la tercera edición de la Carrera Holi San Antolín, que este año se celebrará bajo la temática del circo y con una nueva ubicación: el parque de los Jardinillos.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, coincidiendo con las fiestas grandes de la ciudad. En esta edición se adelantará su inicio a las 17 horas.

El concejal de Fiestas, Francisco Fernández, y el presidente del club organizador, Mariano Calvo, han presentado este jueves el evento, que contará con un recorrido de 500 metros sin cronómetro ni clasificación, pensado para disfrutar en familia o con amigos.

A lo largo del circuito se instalarán cuatro estaciones de color, una cada 125 metros, desde donde se lanzarán un total de 1.100 kilos de polvos holi biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, elaborados con almidón de maíz, libres de alérgenos y sin gluten.

Cada participante recibirá un pack compuesto por camiseta blanca, pulsera personalizada, refresco, tres bolsas de polvos de 100 gramos en distintos colores, gafas de protección ocular y tres pulseras fluorescentes.

Además, al finalizar la carrera, la fiesta continuará con música en directo a cargo de los DJ Pierre May, Víctor García y Pedro Sarmiento, junto con cañones de espuma, castillos hinchables y actividades circenses.

Las inscripciones, con un precio de 15 euros, se pueden realizar desde ya a través de internet y de forma presencial. La organización pondrá a la venta un total de 1.000 entradas y la apertura de puertas se realizará a las 16:30 horas.

"La Holi San Antolín es un evento especial, sin competición y con un ambiente único que conecta a personas de todas las edades y culturas en torno al color y la diversión", señalaba el concejal.