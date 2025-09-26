Los Grupos de Acción Local y su repercusión en el desarrollo económico y social del medio rural

El Grupo de Acción Local (GAL) ADRI Cerrato Palentino está de enhorabuena, ya que este viernes ha cumplido 25 años de existencia en favor del desarrollo económico y social de la comarca palentinas del Cerrato.

Una efeméride importante que como tal han celebrado con la presencia de la directora general de Industria y la Cadena Agroalimentaria, Cristina Frías; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; y la presidenta de ADRI Cerrato Palentino y alcaldesa de Baltanás, María José Ortega, quienes coincideron en destacar los logros alcanzados y el compromiso con el futuro de la región.

Durante su intervención, Frías felicitaba al grupo por sus 25 años de trayectoria y destacaba su papel clave en el desarrollo rural de esta zona "Los GAL fijan población, generan empleo y ayudan a los emprendedores”, afirmaba, al tiempo que ponía en valor los proyectos productivos y no productivos impulsados por ADRI "porque aportan servicios y calidad de vida a los ciudadanos".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, hacía hincapié en el impacto de este GAL en la creación de empleo y el fomento de nuevas iniciativas.

La institución provincial colabora con ADRI con más de 60.000 euros para financiar servicios técnicos y proyectos como la señalización patrimonial del Cerrato. Igualmente, Armisén destacaba el Plan de Sostenibilidad Turística vinculado a la DO Arlanza y el enoturismo, así como la promoción de productos de calidad de la marca Alimentos de Palencia.

Finalmente, la presidenta de ADRI y alcaldesa de Baltanás, María José Ortega, celebraba con entusiasmo el aniversario, agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible el éxito de ADRI. “Ha sido un tiempo intenso, la comarca ha evolucionado hacia un dinamismo social y empresarial importantísimo”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, ponía como ejemplo el último programa puesto en marcha, que ha generado más de 370 empleos, la mitad de ellos ocupados por mujeres.

Finalmente, Ortega señalaba que el trabajo en red de ADRI es muy amplio y variado ya que incluye formación, cooperación con otros grupos, creación de identidad territorial y apoyo a emprendedores desde la viabilidad hasta la consolidación de sus proyectos.