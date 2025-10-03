Alianza entre Diputación de Burgos e Iberdrola para llevar energía renovable a 300 ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Burgos e Iberdrola han firmado un nuevo acuerdo marco que ampara la contratación del suministro eléctrico tanto de la propia institución provincial como de un total de más de 300 ayuntamientos y entidades locales adheridas al mismo, favoreciendo así la centralización de los servicios municipales y facilitando el acceso a condiciones más competitivas.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, consolidando así una colaboración estratégica que refuerza el compromiso de ambas entidades con la eficiencia energética y la mejora de los servicios públicos.

Este nuevo contrato que va a suponer un ahorro del 18% respecto a los precios actuales y es fruto de un proceso de licitación pública en el que Iberdrola resultó adjudicataria, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años adicionales, y contempla el desarrollo conjunto de nuevas áreas de colaboración en el ámbito energético, así como la agilización de los procesos de gestión.

A través de este acuerdo, Iberdrola pone a disposición de los municipios integrados en la central de contratación de la Diputación de Burgos su potente plataforma de gestión y un interlocutor disponible 24/7, además de asesorar a los clientes en cuestiones relacionadas con la eficiencia energética y la electrificación

La ampliación de municipios adheridos al acuerdo refleja una evolución significativa en su alcance: si en el año 2023 eran 298 los municipios integrados, en el actual 2025 se ha alcanzado la cifra de 324, lo que demuestra el creciente interés y compromiso de las entidades locales con este modelo de gestión energética sostenible.

Según Celiano García, delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, “para Iberdrola es un orgullo renovar la confianza de la Diputación de Burgos y seguir acompañando a las entidades locales en su apuesta por la energía 100% renovable, la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética”.

Por su parte, Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, señala que “este acuerdo marco garantiza a los municipios de la provincia un suministro eléctrico eficiente, sostenible y

con las mejores condiciones, facilitando la gestión y contribuyendo al desarrollo local y la transición energética en Burgos”.