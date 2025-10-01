Arroyo de la Encomienda (Valladolid) acogerá la gira mundial 'Love Flamenco' el próximo 30 de noviembre

El espacio Arroyo Esfera, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, acogerá la gira mundial ‘Love Flamenco’ el próximo 30 de noviembre. Se trata de la gira de flamenco “más importante del momento”, un espectáculo que combina la fuerza, el sentimiento y la pasión de una de las expresiones artísticas “más intensas y conmovedoras del mundo”, tal y como expresaron desde la organización.

Este show no solo celebra el arte flamenco, sino que también actúa como un “puente cultural que une emociones, tradición y modernidad, llevando al público a un viaje por el compás, la voz desgarrada del cante jondo y la magia del baile”. Con un elenco de bailaores, guitarristas y cantaores de primer nivel, ‘Love Flamenco’ honrará las raíces del flamenco tradicional al tiempo que lo reinventa con una puesta en escena contemporánea.

Tras su éxito en Estados Unidos y México, el espectáculo llega a España para ofrecer una experiencia “única e irrepetible”, apuntaron. El espectáculo rinde homenaje a la historia del flamenco de la mano de un elenco en el que destacaron al cantaor Antonio ‘El Turry’, recientemente aclamado por su actuación junto a la Orquesta Sinfónica de Granada; la bailaora Fuensanta Blanco, que obtuvo un reconocimiento con Suite Extremeña en el Teatro Romano de Mérida durante la entrega de medallas de la Junta de Extremadura; y el guitarrista Marcos de Silvia, ganador de la beca Latin Grammy Fundación Paco de Lucía.

Completan la compañía la bailaora Vero La India, nacida en el barrio del Sacromonte y con amplia trayectoria nacional e internacional; el percusionista Miguel ‘El Cheyenne’, granadino con experiencia en escenarios de medio mundo; el bailaor Juan Fernández, exquisito y elegante en forma y fondo; y el cantaor Sergio ‘El Colorao’, cuya voz evoca la tierra y los ecos “más auténticos” del flamenco granadino.

Durante 90 minutos, cada acorde, cada taconeo y cada arranque de voz “transportarán al público a la esencia más pura de este arte universal”. Las entradas están ya disponibles en las plataformas arroyoesfera.com y entradas.com.