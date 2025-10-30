La audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López se celebrará el 24 de noviembre

La juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid emitió un auto en el que acuerda la celebración el próximo 24 de noviembre de la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de Esther López, que fue encontrada muerta en Traspinedo, en febrero de 2022. En este sentido, cita al Ministerio Fiscal, al acusado (Óscar SM) y a las demás partes personadas,

Asimismo, deniega la práctica de las diligencias complementarias solicitadas para su práctica en el acto de la audiencia preliminar, y que se recabe la hoja histórico penal del investigado, como recoge Ical.

La jueza entiende afirma que la causa y su instrucción “está completa” e “incluso se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa, y que no es precisa la aportación de lo solicitado para la continuación con la siguiente fase del procedimiento de jurado, evitando además continuar con la dilación indebida del procedimiento”.

La juez considera en cambio procedentes “el resto de las pruebas solicitadas para su práctica durante el desarrollo del juico oral, testificales, testifical pericial, pericial, instituto nacional de toxicología, médicos forenses y documental”.

En caso de desacuerdo con este auto, se puede presentar un recurso en el plazo de tres días hábiles.