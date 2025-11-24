El Ayuntamiento de Valladolid aprueba las tarifas para los nuevos servicios de bicicletas públicas adaptadas y de carga

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta General de Auvasa, aprobó las tarifas de los nuevos servicios de BIKI: cargoBIKI, adaptaBIKI y Hub Ciclologística. Con este último paso, que garantiza un acceso fácil, cómodo y económico a los servicios públicos de movilidad urbana, se cierra el compromiso institucional para lanzar este próximo mes unos servicios que impulsarán la movilidad en bicicleta a lo largo y ancho de la ciudad.

El servicio cargoBIKI permitirá a la ciudadanía disponer de bicicletas de alta calidad, diseñadas específicamente para transportar mercancías o bicicletas familiares para poder transportar personas o incluso mascotas. Por otro lado, adaptaBIKI ofrecerá bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida, garantizando así la movilidad sana, segura con foco en la accesibilidad universal. Estas bicicletas serán de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, ya sea como piloto o como acompañante.

Por último, el Hub Ciclologística se configura como un espacio estratégico para empresas y profesionales que apuestan por la distribución urbana mediante bicicletas de carga de mercancías o paquetería, contribuyendo a reducir emisiones en el centro de la ciudad.

Las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento buscan fomentar el uso de estos servicios y que la ciudadanía pueda probar otros modos de moverse en bicicleta por ciudad con necesidades de todo tipo. Así, para el caso de cargoBIKI y adaptaBIKI, se establece un precio de dos euros por franjas de tres horas, cinco euros por día completo, 15 euros por semana y 40 euros por mes, siempre mediante pago anticipado en el momento de la reserva.

Se podrá consultar en tiempo real la disponibilidad a través de la app PARKIBICI, pudiendo reservar y recoger la bicicleta en los lugares habilitados. Una vez finalizado el periodo en el que se haya disfrutado de la bicicleta, se deberá devolver en el mismo lugar de recogida de la red de PARKIBICI.

Con el objetivo de acercar aún mas estos servicios públicos a la ciudadanía y por el importante componente social de este servicio, se aprobó también un descuento del 50 por ciento en las tarifas de estos servicios a personas que formen parte de familia numerosa en régimen general o especial, personas mayores de 65 años, familias con niños de 0 a 10 años, familias monoparentales, personas con movilidad reducida, estudiantes mayores de 18 años y menores de 25 años, y autónomos o pymes para uso laboral o reparto.

Con estos nuevos servicios se ponen a disposición de la ciudadanía un total de 13 bicicletas y cinco vehículos para personas con movilidad reducida. En el caso de los triciclos familiares, bicicleta familiar, bicicleta de mercancía y el triobike adaptado, el servicio contará con dos bicicletas de cada tipo. Para el resto de bicicletas, el servicio contará con una unidad disponible para la reserva.