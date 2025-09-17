El Ayuntamiento de Valladolid otorgará la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Municipal en 2026

Hace cuatro meses, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero comunicó a la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, la intención del Gobierno municipal de conceder en 2026 la más alta distinción de la ciudad, su Medalla de Oro, a la Policía Municipal de Valladolid, con motivo del bicentenario de la constitución de dicho cuerpo.

Desde esa fecha, la Alcaldía, la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, y los responsables policiales, están organizando el extenso calendario de actos que acompañarán la efeméride el año próximo.

Julia González, superintendente jefa de la Policía Municipal, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa del Gobierno municipal en cuanto que “supone reconocer públicamente el esfuerzo diario de los agentes, en muchas ocasiones, más allá de lo visible, y reforzar la imagen de la policía como servicio público comprometido, que provocará un efecto motivador entre los componentes de la plantilla, una alegría muy grande”.

Por su parte, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recordado que el año pasado la ciudad de Valladolid entregó su Medalla de Oro a la Policía Nacional con motivo del bicentenario de su creación, y ha confirmado que en la próxima Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Valladolid, programada para el martes 23 de septiembre, transmitirá a todas las fuerzas políticas el “deseo de que el Pleno apruebe por unanimidad esta concesión a una Policía Municipal que está al servicio de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad en el día a día, en todo momento, y ante cualquier circunstancia”.

La Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid es el reconocimiento más relevante recogido en el Reglamento Municipal de Distinciones. Se otorga a “las personas y entidades que se hayan destacado por sus especiales merecimientos, hayan originado señalados beneficios o prestado servicios extraordinarios a la Nación o al Municipio de Valladolid” y está reservado a “aquellas personas o entidades, tanto nacionales como extranjeras, en las que concurran con carácter muy sobresaliente los méritos ya referidos”.