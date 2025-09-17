Esta es la provincia de Castilla y León con más pisos turísticos ilegales

Recientemente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado el número de pisos turísticos ilegales que se encuentran en distintas plataformas. O bien porque carecen del número de registro obligatorio o no cumplen con los requisitos legales. Desde el pasado 1 de enero, este registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, correspondiendo una de cada cuatro a alquileres turísticos.

Pues bien, el número de pisos turísticos ilegales es bastante llamativo. Un total de 53.876, siendo especialmente los municipios de la costa mediterránea los que concentran el mayor número de solicitudes revocadas con Sevilla y Marbella a la cabeza, con 2.289 y 1.802 viviendas ilegales.

Pero, ¿cómo está la situación en Castilla y León? Pues según el ránking elaborado por el Ministerio se ubica en una zona intermedia baja, por delante de autonomías como Asturias, Aragón, País Vasco o Navarra. Y concretamente el número total en la geografía castellano y leonesa alcanza los 904.

Y lo que es más llamativo es que una de las nueve provincias que compone la comunidad cuenta con un tercio del total. Es decir 300. Estamos hablando de Ávila y con un dato llamativo, la localidad de Candeleda se sitúa en los primeros puestos, con 45, solo por detrás de algunas capitales de provincia, mientras que en El Barraco se han denegado a un total de 28, mientras que en la capital el número asciende a 26.

Las siguientes dos provincias con más licencias revocadas son las de León y Salamanca, con 135 y 114 respectivamente, mientras llama la atención que en Palencia "solo" se haya denegado a un total de 17 viviendas.

En cuanto a las capitales de provincia, encabeza la clasificación Salamanca con 72 solicitudes revocadas, Burgos con 49, León con 47, Valladolid con 28, Ávila, con 26, Zamora, con 23, Segovia, con 17, Soria con 14 y Palencia con 12.