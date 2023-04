Bonet denuncia el "hostigamiento" de Sánchez al empresariado español, sobre todo en lo fiscal

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de España, José Luis Bonet, ha protagonizado un foro empresarial que se ha celebrado este lunes en Salamanca, donde, entre otras cuestiones, ha denunciado los ataques del Gobierno de la nación a los empresarios en los últimos meses, como se ha visto con Mercadona, Inditex o más recientemente con Ferrovial, y ha lamentado también el "hostigamiento" al que se está sometiendo al empresariado español, sobre todo en materia fiscal.

"No se está dando a los empresarios las facilidades que debiera, por ejemplo, en el terreno fiscal", advertía Bonet, mientras advertía de la pérdida de rentas por la vía inflacionaria que están sufriendo las empresas a través de este 2impuesto silencioso".

En este sentido, aseguraba que el Gobierno no está haciendo “lo que debe” en este terreno y cree que se debería restituir lo que la inflación quita de las rentas de las personas y de los empresarios ya que esto afecta también al IRPF. “Debiera deflactar. Colocar a los afectados en la misma situación en la que estaban. Pues no. Al no deflactar, les están perjudicando, les están laminando una parte de sus rentas”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Pese a ello, el presidente de la institución cameral española se mostraba optimista, sobre todo por la "resiliencia" del empresariado español así como su afán de lucha, llamaba a las empresas, pequeñas medianas y grandes, a aprovechar los fondos europeos de Nueva Generación y a que apuesten cada vez más por la internacionalización, pero también y sobre todo por la formación y la digitalización "para poder ser cada vez más competitivos".

También se refería a la cátedra empresarial que se ha puesto en marcha en Salamanca de la mano de su Universidad, la Cámara de Comercio y Unicaja Banco, que nace con los objetivos de reivindicar, divulgar y promocionar las funciones del empresariado dentro del sistema económico de economía de mercado . "Es muy importante esta iniciativa que han llamado la Escuela de Salamanca porque la sociedad tiene que saber que el emprendimiento es la clave", decía Bonet.

Finalmente, preguntado por las relaciones entre empleados y empleadores, aseguraba que él no ve ninguna lucha de clases pero advertía de que aún hay gente que está todavía anclada en el siglo XIX. "Lo que sí veo es colaboración entre los empresarios y sus trabajadores porque que España es un país de pymes, y la mayor parte de las pymes son empresas familiares", apuntaba.