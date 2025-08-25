Ponferrada se prepara para doce días de fiesta con novedades como un espectáculo de drones y éxito de participación en la concentración de peñas

Ponferrada se prepara para disfrutar de sus fiestas de la Encina, que comienzan este mismo viernes, 29 de agosto, y se prolongarán hasta el 9 de septiembre, con novedades como un espectáculo de drones y éxito en la participación en la concentración de peñas o el escenario de grupos musicales bercianos.

El concejal de Fiestas de Ponferrada, Carlos Cortina, y la de Deportes y Juventud, Eva González, fueron los encargados de desgranar el grueso del programa festivo, del que ya se habían desvelado, previamente, los conciertos o las orquestas, dos de los grandes a atractivos de la celebración.

El pistoletazo de salida será este viernes, 29 de agosto, con el pregón de Leo Harlem, a partir de las 21.30 horas en el Ayuntamiento. Previamente saldrán los gigantes, protagonistas este año de cartel, y los cabezudos. Y después, noche de música con ‘Los 40 sessions’.

El sábado, 30 de agosto, tendrá lugar la segunda edición de la Concentración de Peñas, con “éxito” de participación, con más de medio centenar de agrupaciones que partirán a las 12.30 horas desde la plaza de Tierno Galván.

También ese día tendrá lugar el esperado concierto de Tito y Tita, la apertura del recinto ferial y la actuación de la orquesta Saudade.

El domingo, 31 de agosto, comenzará también el festival Circo sin Red, clásico de estas fechas. y se abre el Escenario Ponferrada en la plaza de Fernando Miranda, donde estarán a lo largo de esos días Chett Miranda, Rosa Caimán, Mañana Viernes, Mösz o Casino Montreal. “Hemos intentado seleccionar este año a bandas que no participaron anteriormente, para darles a todos su oportunidad”, explicó Cortina.

Una de las novedades llega esa noche, a las 22 horas, con un espectáculo de drones en el Auditorio Municipal a cargo de la empresa Umiles Drone Light Show, que ha participado en eventos relevantes a nivel nacional e internacional.

El 1 de septiembre, como es habitual, abrirá sus puertas la Ciudad Mágica de Cima, con el pregón de Borja Valle, y con 38 talleres que estarán abiertos hasta el 6 de septiembre. Como novedad, hay talleres del Anillo Verde y de petanca, atendidos por 485 voluntarios.

No faltará la Exposición de Pintura, la Casa Cultural de Andalucía o la Feria de Cerámica, con casi 40 expositores, mercado medieval y actuaciones para público infantil, como Pica Pica.

En cuanto a las actuaciones, la capital del Bierzo recibe este año a Los Rebeldes, el 4 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento, Fórmula V el día 5, el Ponferock el día 6, Leiva el día 7 en el Auditorio y María Becerra el 8 de septiembre.

Las fiestas también incluyen la VIII edición del Festival Hot Spot Soul Weekeder y orquestas como Funçao Pública o París de Noia.