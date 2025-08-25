Buena evolución de los incendios en León que mantienen 12 poblaciones evacuadas

Los incendios de la provincia de León han tenido una evolución positiva durante la noche del lunes, manteniéndose cinco incendios en nivel 2 de peligrosidad, tras descender a nivel 1 otros cuatro fuegos, y el desalojo de 12 poblaciones con 716 personas evacuadas.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha destacado este lunes, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), que tras el "susto de los nuevos incendios de Garaño y Molinaseca", declarados este domingo y que llegó elevar hasta nueve los incendios de nivel 2 en la provincia, ya a última hora del domingo este nivel de gravedad se redujo a cinco incendios.

Así, León mantiene con nivel 2 los incendios de Fasgar-Colinas, dos fuegos pero con una misma dirección técnica, La Baña, Molinaseca y Garaño, a los que se unen otros cuatro de nivel 1, en Barniedo de la Reina, Gestoso, Anllares del Sil y Llamas de Cabrera, que vieron ayer reducido su nivel de gravedad.

Asimismo, con nivel 0 se encuentran el de Yeres y Canalejas y otros seis que se han dado ya por controlados, sumando un total de 16 incendios.

Diego ha hecho balance de los incendios más importantes y ha explicado que en el incendio Fasgar-Colinas existen dos frentes activos, uno que se dirige a Colinas y otro a Tremor, éste último es el que más preocupa y el operativo trabaja para dirigir las llamas a una escombrera de la zona para extinguir allí el incendio.

El incendio de La Baña, procedente del de Porto de Zamora, también presenta una buena evolución tras la reactivación del pasado miércoles, y aunque se ha producido algunas nuevas reproducciones de las llamas hacia el núcleo urbano de La Baña, el frente está estabilizando.

En este incendio, los medios de extinción se están centrando en un arroyo de la zona para evitar que siga avanzando hacia las localidades de Losada y Losadilla, mientras que el frente hacia Bouzas y Silván ya está asegurado.

Por su parte, el incendio iniciado en la tarde de ayer en Molinaseca se "consiguió controlar en apenas cinco horas y ahora se encuentra detenido y sin llama", ha explicado Diego, quien ha apuntado que se espera que los vecinos desalojados de Molinaseca y Losillos puedan regresar a sus hogares durante el presente día.

Por último, el incendio de Garaño iniciado también en la tarde ayer y que supuso una importante redistribución de los medios de extinción, cuenta en estos momentos con dos frentes, el primero entre las localidades de Garaño y Portilla de Luna, y de unos cuatro kilómetros de perímetro, donde se está trabajando con medios terrestres y aéreos.

El segundo entre Viñayo y Piedrasecha está más estabilizando trabajando en la zona con maquinaria pesada para hacer cortafuegos preventivos.

Asimismo, los incendios mantienen cortados 7 tramos de carreteras, que suman 75 kilómetros, y que corresponden con las localidades desalojadas en estos momentos.

Por otra parte, el delegado de la Junta ha pedido a los voluntarios que no acudan a los frentes del incendio ya que ponen en peligro su vida y la del propio operativo, evitando, como ha sucedido en las últimas horas, que los medios de extinción puedan realizar fuegos técnicos al haber personas dentro de la zona, lo que dificulta aún más si cabe las tareas de extinción.