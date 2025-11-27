Burgos llora la muerte de su arzobispo emérito Francisco Gil Hellín

Hondo pesar entre los católicos españoles, en general, y los burgaleses, en particular, por la muerte del arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín, que ha fallecido esta tarde en Murcia.

El religioso nació en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Murcia entre 1957 y 1964. En 1996 fue nombrado por Juan Pablo II secretario del Pontificio Consejo para la Familia y en marzo de 2002 arzobispo de Burgos, donde permaneció hasta octubre de 2015, cuando presentó su renuncia al papa Francisco.

La capilla ardiente en Murcia quedará instalada en la capilla de la Adoración perpetua del Palacio Episcopal de Murcia hasta el viernes 28 al mediodía.

En Burgos, la capilla ardiente quedará instalada en la capilla de la Casa de la Iglesia (Arzobispado) el sábado, 29 de noviembre, desde las 9:00h hasta las 16:00 horas.

A las 17:30 horas se organizará el traslado a la Catedral, donde se celebrará la Misa de Adviento de cuerpo presente, seguida del rito exequial y sepultura en la cripta de la capilla de Santa Ana.