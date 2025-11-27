Muere un hombre atropellado por un coche en una carretera palentina

Nueva tragedia en la carretera. Y es que un varón ha perdido este jueves la vida tras ser atropellado por un turismo en la carretera CL-615, a la altura del kilómetro 61, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

El suceso se produjo sobre las 19.13 horas, según informó a Ical el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Varias llamadas alertaron de que un peatón fue arrollado por un vehículo y se encontraba inconsciente en la calzada con un traumatismo craneoencefálico grave.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Saldaña. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, Emergencias Sanitarias - Sacyl confirmó a las 20.45 horas el fallecimiento de la víctima.