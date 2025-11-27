Acceso

Castilla y León

Sucesos

Muere un hombre atropellado por un coche en una carretera palentina

Varias llamadas alertaron de que un peatón fue arrollado por un vehículo y que se encontraba inconsciente en la calzada con un traumatismo craneoencefálico grave

Ambulancia medicalizada de Sacyl desplazada hasta el lugar de los hechos
Ambulancia medicalizada de Sacyl desplazada hasta el lugar de los hechoslarazon
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Valladolid Creada:
Última actualización:

Nueva tragedia en la carretera. Y es que un varón ha perdido este jueves la vida tras ser atropellado por un turismo en la carretera CL-615, a la altura del kilómetro 61, en el término municipal de Saldaña (Palencia).

El suceso se produjo sobre las 19.13 horas, según informó a Ical el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Varias llamadas alertaron de que un peatón fue arrollado por un vehículo y se encontraba inconsciente en la calzada con un traumatismo craneoencefálico grave.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Saldaña. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, Emergencias Sanitarias - Sacyl confirmó a las 20.45 horas el fallecimiento de la víctima.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas