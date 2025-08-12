Cada día 170 personas sufrieron un accidente de trabajo en Castilla y León

Durante el primer semestre de este año un total de 170 personas han sufrido algún accidente de trabajocada día en Castilla y León, mientras que las reclamaciones a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han crecido en este tiempo un 18 por ciento.

Así se desprende de un informe elaborado por el sindicato UGT en Castilla y León, en el que se revela también que se han registrado hasta julio un total de 4.703 accidentes laborales con baja, de los cuales 13.221 han sido accidentes de trabajo en jornada laboral, 287 enfermedades profesionales que han cursado con baja y 1.482 accidentes in itinere.

Así, según la UGT, si se suman los 15.929 accidentes que han causado lesiones pero no han requerido baja médica,en total han sido 30.362 los castellanos y leoneses que han sufrido un accidente como consecuencia de su trabajo.

En cuanto a las víctimas mortales, han perdido la vida 27 personas trabajadoras en la Comunidad autónoma, 24 de ellas en el centro de trabajo.

Las causas principales han sido de origen traumático por aplastamientos, golpes de objetos, sepultamientos, caídas de altura, tráficos y, las de naturaleza no traumática que guardan relación directa con los riesgos psicosociales a los que están expuestas las personas trabajadoras y provocan infartos, embolias o ictus, entre otras.

La siniestralidad laboral global se ha incrementado ligeramente (1,22 por ciento) respecto al pasado año, sin embargo, según la gravedad, la accidentalidad mortal ha crecido el 33 por ciento, según UGT.

Este porcentaje, que dobla el índice de incidencia nacional, supone el peor dato de la comunidad de todos los tiempos.

"Estos datos solo son la punta del iceberg de una realidad mucho más grave porque hay que sumar los que pasan a la esfera de la contingencia común por la desatención de las mutuas, que derivan sistemáticamente patologías profesionales al sistema público de salud”, advierte el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel.

El sindicato basa esa afirmación en las reclamaciones que se cursan directamente a las mutuas ya que el INSS no publica datos sobre el número total de determinaciones de contingencias realizadas anualmente. "Este hecho impide conocer la verdadera dimensión de los procesos que las mutuas derivan al sistema público de Salud", señalan desde la UGT.

Así, el número de reclamaciones formuladas a las mutuas por las personas trabajadoras en 2024 ha sido de 21.146, un 17,8 por ciento más que el año anterior. De ellas, el mayor número se centra en la “disconformidad con la calificación de la contingencia” (4.551, el 21,52 por ciento del total de reclamaciones). El tercer lugar lo ocupan las “altas médicas”, con 2.795 reclamaciones (13,22 por ciento del total), seguidas por las “prestaciones económicas que, con 2.499 reclamaciones suponen el 11,82 por ciento del total.

Para el sindicato, estos datos revelan la "mala praxis" de las mutuas, "que priorizan sus intereses económicos sobre la salud y perjudicando gravemente los intereses económicos y asistenciales de las personas trabajadoras”.

Finalmente, en relación con los periodos de altas temperaturas, que hasta junio han ocasionado 52 accidentes leves por calor e insolación y 53 por efectos de las temperaturas extremas, luz y radiación, desde UGT recuerdan que para los casos de avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo, y cuando las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, es "obligatorio" adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de las horas de la jornada laboral.