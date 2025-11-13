La Cámara de Valladolid y Caixabank Dualiza renuevan "Cocinando un equipo"

La Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza renuevan su compromiso con la formación práctica y el desarrollo de competencias transversales de los jóvenes con una nueva edición del programa “Cocinando un Equipo”.

El proyecto, que en su última edición permitió a más de 200 alumnos de Formación Profesional de ocho centros de Valladolid desarrollar habilidades clave a través de la cocina, renueva su edición impulsado por los excelentes resultados obtenidos y la positiva valoración de los participantes. Los alumnos otorgaron una puntuación media de 9,7 al grado de satisfacción general y destacaron su aportación al desarrollo personal (9,2), la adquisición de nuevas competencias aplicables al puesto de trabajo (8,9) y su contribución a la futura inserción laboral (8,1).

Gracias a esta continuidad en el proyecto, a lo largo de los próximos meses otros 200 estudiantes de FP vivirán una experiencia formativa inmersiva en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid, donde trabajarán en equipo para reproducir recetas profesionales y organizar el trabajo como en una cocina real. Cada sesión permitirá evaluar competencias esenciales como la comunicación efectiva, la escucha activa, el liderazgo, la gestión del tiempo o la colaboración, todas ellas habilidades altamente valoradas por las empresas.

Desde que la Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza iniciaran su colaboración en 2019, más de 1.000 estudiantes de Formación Profesional han participado en proyectos destinados al desarrollo de competencias clave, consolidando un modelo educativo innovador que conecta la FP con las necesidades reales de las empresas.