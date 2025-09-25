El cambio radical del que avisa la Aemet para este fin de semana en Castilla y León

El final del verano y principio de otoño está siendo más fresco de lo previsible. La entrada de un chorro polar a la Península Ibérica está dejando temperaturas frescas en Castilla y León esta semana, además de algunas lluvias y heladas nocturnas, así como un fuerte viento que aumenta incluso la sensación de frío.

Y es que las temperaturas están siendo hasta 10 grados menos de lo habitual para la época.

De hecho, durante la madrugada de este pasado miércoles los termómetros llegaron a -2,6 grados en Cuéllar (Segovia) y a -2,2 grados en Ucero, en Soria.

También ha habido mínimas bajo cero en otras zonas de montaña de la comunidad, con -3,7 en el Puerto del Pico, en Ávila, y -2,6 en el Puerto de San Isidro, en León, según los datos que recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Pero esta situación parece que va a cambiar en los próximos días, según avanza la Aemet, ya que las temperaturas irán subiendo poco a poco y podrán rondar los 30 grados nuevamente el sábado y el domingo en algunos puntos de la comunidad castellano y leonesa durante las horas centrales del día, sobre todo en las provincias de Zamora y Valladolid, donde estarán por los 28 grados, aunque las noches segurirán siendo frescas.

A partir de hoy la tendencia más probable es hacia un progresivo ascenso térmico; de cara al fin de semana, los valores diurnos serían altos incluso para la época.

Pero mientras llega este momento, la jornada de hoy jueves será parecida a la de ayer, y habrá que sacar alguna prenda de abrigo sobre todo a primera hora de la mañana y al anochecer.

La previsión del día de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos en el nordeste, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto poco nuboso con algunas nubes medias y altas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el este y nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles dispersas. Viento del noreste o variable, flojo.

Además, la Agencia advierte de heladas débiles dispersas en la meseta como aviso más significativo en la comunidad.