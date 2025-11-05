La campaña de vacunación contra los virus respiratorios avanza a buen ritmo en Castilla y León

Hace un mes que arrancó la campaña de vacunación contra la gripe y la covid en Castilla y León, con un porcentaje de inmunización por parte de los ciudadanos es del 33 por ciento en el caso de la gripe estacional en mayores de 60 años, habiéndose administrado en total a todos los grupos de edad 371.758 dosis -lo que supone un 48,6 por ciento sobre las recibidas hasta el momento (765.650)-, y del 28,6 por ciento para el coronavirus en la población de más de 70 años -con un total de 188.822 personas que han recibido su dosis-, aunque los "pinchazos" administrados sobre las recibidas se eleva al 46,1 por ciento, según datos facilitados este miércoles por la Consejería de Sanidad.

Por provincias, las personas vacunadas contra la gripe, a fecha 3 de noviembre, son las siguientes, según informa la Dirección General de Salud Pública: Ávila 27.872; Burgos 50.557; León 63.618; Palencia 26.342; Salamanca 50.031; Segovia 22.682; Soria 14.855; Valladolid 85.190; Zamora 29.875; y 'No consta' 736.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas, seguidos con 31.218 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 17.321 los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

Por sexos, 163.280 dosis han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 208.402.

En cuanto a la covid, el grupo que más se ha vacunado el primer mes de campaña ha sido el de más riesgo por edad, con 128.119 personas inoculadas; en segundo lugar se sitúan las personas institucionalizadas en residencias, con 19.315; le siguen aquellas con patologías de riesgo, con 32.796; en cuarto lugar aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 2.936 profesionales vacunados frente al COVID-19; y en quinta posición están los trabajadores de centros sociosanitarios, con 2.991 vacunas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o frente a la COVID-19 antes de que se produzcan las correspondientes ondas epidémicas

Y en cuanto a la campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, 1 de octubre, hasta el 3 de noviembre un total de 7.224 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab en sus diversas formulaciones, lo que significa un 90 % de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 63,1% en los nacidos en octubre.

Por provincias, las personas inmunizadas han sido las siguientes: Ávila 472; Burgos 1.195; León 1.161; Palencia 447; Salamanca 872; Segovia 536; Soria 284; Valladolid 1.773; Zamora 436; y 'No consta' 48.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2025-2026, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Desde el departamento que dirige Alejandro Vázquez recuerdan que en función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud: los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab, y que cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.

Como novedad en esta temporada, la Consejería de Sanidad ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS.

Hasta el momento, se han administrado 38.863 dosis de la vacuna frente a VRS, el 77,7 % de las recibidas. Por provincias, se han administrado 2.796 en Ávila; 5.256 en Burgos; 6.563 en León; 3.217 en Palencia; 5.904 en Salamanca; 2.485 en Segovia; 2.140 en Soria; 6.626 en Valladolid y 3.855 en Zamora. En 21 casos no consta la provincia.

Por motivo de vacunación, el grupo mayoritario son las personas institucionalizadas (38.461 personas), 83 personas con TPH, 101 con TOS y 217 sin especificar indicación o por prescripción facultativa.