La UCAV presenta 32 actividades para la Semana de la Ciencia

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado las actividades organizadas, a través de su Vicerrectorado de Investigación, para la Semana de la Ciencia de Castilla y León 2025, programa impulsado por la Junta de Castilla y León y canalizado a través de las universidades. Se celebrará del 10 al 14 de noviembre.

David Sánchez, director de Programas de Investigación y Proyectos de la UCAV, ha remarcado el “compromiso de esta universidad con las actividades de investigación y con la transferencia del conocimiento”, que se refleja con una presencia cada vez mayor en este programa. “Es fundamental que los resultados se trasladen a la sociedad, y eso es en lo que consiste la Semana de la Ciencia”, ha añadido. Para que esto suceda, “la UCAV ha planteado una serie de actividades desde sus 24 grupos de investigación y las diferentes ramas de conocimiento de sus cuatro facultades (Ciencias de la Salud, Ciencias y Artes, Humanidades y Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas)”.

La Unidad de Cultura Científica de la UCAV es la responsable del desarrollo de esta actividad. Su director, Héctor Zapatera, ha resumido un programa que comenzará con una exposición digital en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, que se podrá visitar durante toda la semana, “se expondrán los trabajos realizados por nuestros alumnos del grado en Enfermería acerca de personalidades ilustres del mundo de la salud”. También se incluyen, entre otras actividades, un taller de física y química en el centro de Fundabem de la Aldea del Rey Niño y una charla-taller el martes a las 17:30 en el Episcopio sobre el poder del ejemplo en la educación digital de hijos y alumnos. La participación de estudiantes de Primaria, la ESO y Bachillerato será muy importante, “ellos podrán descubrir nuestras instalaciones y ser parte de la ciencia”. Por su parte, los profesores de la UCAV se desplazarán a esos centros para realizar sus actividades.

Algunas de las citas podrán ser seguidas vía streaming a través del canal de YouTube de la UCAV. El programa completo, con todos los detalles de cada actividad, puede consultarse en la página web de la Universidad.